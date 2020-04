Zoals we al zeiden, ‘Tiger King’ is the gift that keeps on giving. Iedere dag duikt er ergens op het wereldwijde web opnieuw een feitje op dat het verhaal nog beter maakt. Bijvoorbeeld Doc Antle die te zien is met Britney Spears, of John Finlay met nieuwe tanden. Nu is er nóg een toevoeging die we fijn vinden: misdaadzender Investigation Discovery gaat de verdwijning van de ex-man van Carole Baskin onderzoeken.

Carole Baskin

We hoeven je natuurlijk niet te vertellen wie Carole Baskin is (zo wel, wat doe je hier nog?!). Sinds het uitzenden van Tiger King ligt de bohemiaanse eigenaresse van Big Cat Rescue hevig onder vuur. Heeft ze nu wel of niet iets te maken met de verdwijning van Don Lewis, die op het moment dat hij van de radar verdween, in augustus 1997, getrouwd was met Baskin.

In Tiger King wordt onder meer door haar aartsrivaal Joe Exotic en de familie van Lewis gesuggereerd dat ze meer weet over de onopgeloste verdwijning van haar man. Er worden zelfs theorieën besproken dat ze haar man aan haar tijgers zou hebben gevoerd. Rrrrrrrrawwww!

Exclusieve beelden

Investigation Discovery zegt exclusieve beelden in handen te hebben die helpen bij het beantwoorden van de vraag wat er met Lewis is gebeurd. De dierentuineigenaar werd vijf jaar na zijn verdwijning doodverklaard, maar een stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Wanneer de serie over Baskin en Lewis op Investigation Discovery verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse zender is ook in de meeste digitale tv-pakketten in Nederland verkrijgbaar.