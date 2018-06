Miss America-verkiezing stopt met bikinironde

Jaren geleden konden we het ons misschien niet voorstellen, maar het gaat nu toch echt gebeuren: de Miss America-verkiezing kapt met de welbekende bikinironde. En dat is niet het enige!

Waar je normaal gesproken alleen mocht meedoen wanneer je een slank modellenmaatje had, gaat ook deze regel op de schop en mag voortaan iedere vrouw zich aanmelden. Een goede verandering, als je het ons vraagt. En dat vond organisator Gretchen Carlson dus ook. Ze hoopt hiermee een nieuw tijdperk in te luiden, en na bijna 100 jaar is het nu dan echt de hoogste tijd.

Kwestie van tijd

Het is nog niet bekend of andere landen het voorbeeld van de organisatie van Miss America volgen, maar eerlijk gezegd denken wij dat dit slechts een kwestie van tijd is. Een dan het liefst op zeer korte termijn, uiteraard. In Amerika paraderen de kandidaten op 9 september in ieder geval zónder bikini, en mogen ze voor het eerst helemaal zelf bepalen wat ze dragen. Yay!

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs — Cara Mund (@MissAmerica) 5 juni 2018

