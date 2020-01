2019 was het jaar waarin zangeres Taylor Swift zich van een heel andere kant liet zien. Ze maakte een comeback met een nieuw album, legde haar jarenlange vete met Katy Perry bij, nam het uitgesproken op voor de LGHBT+ community en vocht vóór haar eigen (muziek-)rechten en tégen platenbaas Scooter Braun. Nee, het onschuldige en naïeve meisje dat vriendelijk zwaait naar de camera is Swift niet meer. In de persoonlijke documentaire Miss Americana wil ze nog meer van zichzelf laten zien.

Opeens was daar een brief van Taylor Swift gericht aan haar fans, gepubliceerd op Tumblr. In die brief deed Taylor Swift uit de doeken wat er zich achter de schermen van haar muziek afspeelde. De zangeres beschuldigde Scooter Braun en Scott Borchetta (hoofd van haar oude muzieklabel Big Machine Records) van het ordinair stelen van haar muziek. Taylor, inmiddels geswitcht van label, wilde een aantal oude nummers zingen tijdens de American Music Awards, maar dit mocht niet van Braun en Borchetta. Het gevecht om Taylor’s muziekrechten leidde uiteindelijk tot een van de grootste feuds van de entertainment industrie.

Later bleek dat Taylor haar oude muziek ook niet mocht gebruiken in een documentaire waar ze aan werkte. Over die docu was destijds nog niets bekend, maar nu weten we al meer.

Wat weten we precies over Miss America?

De titel van de documentaire lijkt te refereren naar een liedje van Swift’s nieuwe album Lover: Miss Americana and the Heartbreak Prince. En hoewel dat album pas vorig jaar uitkwam, gaat de documentaire over een aantal jaar van het leven van de nu 30-jarige zangeres. En dan vooral de jaren waarin Taylor door schade en schande leert dat ze niet het langer voldoet aan het imago dat door haar platenbazen is opgelegd. Zo hoor je Taylor in de trailer zeggen: ‘Het werd me altijd afgeraden om een eigen mening te hebben. Ik moest gewoon glimlachen en vriendelijk zijn.’

Maar let wel; de docu gaat over Taylor Swift, niet over mannen als Braun en Borchetta. Die komen er niet eens in voor.

Miss Americana wordt as we speak getoond op het Sundance Film Festival en zal vanaf 31 januari te zien zijn op Netflix. De film is geregisseerd door Lana Wilson, die ook After Tiller en The Departure regisseerde. Voor After Tiller won ze de Emmy-award voor beste documentaire.

Bekijk de trailer hieronder.