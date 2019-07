Finalist Miss World Nederland vraagt aandacht voor vrouwen met autisme

Op 4 juli 2019 doet Lotte Lefel mee aan de finale van de Miss World Nederland Verkiezing. Dat Lotte meedoet is razendknap, want toen ze veertien was werd ze gediagnosticeerd met Asperger, een vorm van autisme.

‘Jarenlang hebben wij niet geweten wat er met mij aan de hand was en werd ik ook enorm gepest op school, waardoor ik uiteindelijk ook mijn Havo niet af kon maken’, aldus Lotte. Het leidde tot een deuk in haar zelfvertrouwen. ‘Ik durfde niet eens meer alleen naar openbare plekken te gaan omdat ik dacht dat iedereen mij raar vond. Sinds de diagnose is gesteld, is er enorm veel veranderd en ben ikzelf vooral heel erg veranderd.’

Beauty with a purpose

Zo durfde Lotte vorig jaar mee te doen aan de verkiezing voor Miss World. ‘Maar ook toen was ik nog een stil en verlegen meisje. Mede door die verkiezing ben ik als persoon enorm gegroeid. Ik weet mijn diagnose, ik ken mijn zwakke punten maar wat ik nu ook weet zijn mijn sterke punten’, zegt Lotte.

Belangrijke missie

Lotte is ambassadeur van de NVA geworden met een belangrijke missie: ‘Ik wil graag alle jongeren en vrouwen die net even anders zijn laten zien dat alles mogelijk is, zelfs met een beperking. Mijn autisme houdt mij niet tegen om mijn droom achterna te gaan, namelijk Miss worden. Ik hoop mensen te inspireren en te motiveren om zich niet te laten tegenhouden door hun lengte, gewicht of een diagnose.’ Ze vervolgt: ‘Toen ik mijn diagnose kreeg kende ik eigenlijk geen succesvolle vrouw met autisme om tegenop te kijken. Dit komt deels doordat autisme bij vrouwen lastiger is vast te stellen, maar ook doordat hier nog niet zo veel over bekend is. Met mijn deelname aan Miss World Nederland en als ambassadeur van de NVA wil ik meer bekendheid geven aan autisme bij vrouwen. én ik wil laten zien dat je óók met een diagnose als autisme gewoon je dromen en doelen kunt najagen.’ Yes, Lotte!

Bron: ANP | Beeld: Instagram