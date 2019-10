Een knap staaltje ironie bij onze overzeese buren in het Verenigd Koninkrijk. Een tv-reclame van Missguided, uitgezonden tijdens de reclameblokken van Love Island UK, is verbannen van televisie. De reden? Te veel naakt.

Voor het geval je nog nooit Love Island hebt gezien (jij gekkie), leggen we het even uit. In de zonovergoten Love Island-villa lopen de deelnemers de hele dag in niets anders rond dan minuscule bikini’s en blote torso’s. Daarom is het, ahum, vrij ‘ironisch’ dat juist de zomerreclame van Missguided – ter promotie van hun bikini’s en andere zonnige kledij – is verboden.

Ook grappig: het verbod kwam tot stand omdat één iemand had geklaagd bij de Advertising Standards Authority (ASA). Eén iemand! Ter vergelijking: gemiddeld keken er zo’n 3 miljoen mensen naar de dagelijkse uitzendingen van Love Island (waar mensen dus de hele dag in bikini lopen).

Seksuele objectificatie

Daarop nam de ASA de reclame onder de loep en volgde de volgende conclusie:

De vrouwen in de reclame zijn beschouwd als lustobjecten, omdat verschillende fragmenten uit de reclame geen gezichten of kleding toonden.

In de fragmenten waar de vrouwen wel met hun gezicht te zien waren, keken ze ‘verleidelijk’ in de camera namen hun lippen ‘seksuele poses’ aan.

Het shot met de vier vrouwen in bikini toonden te veel ‘billen’ en ‘heupen’.

De kleding in de reclame komt onvoldoende in beeld.

Missguided is een van de populairste webshops van het Verenigd Koninkrijk. In een reactie legde de retailer uit dat het in de Missguided reclame niet per se om de producten gaat. De webshop probeert juist de lifestyle van haar doelgroep te belichten – die overlapt met Love Island. Toch zag de ASA dat anders en mocht de reclame niet meer worden uitgezonden.