Mocht je het je afvragen: Mike The Situation vermaakt zich prima in de gevangenis

Mocht je het je afvragen – wij denken van niet, maar evengoed leuk om te weten: Mike ‘The Situation’ Sorrentino heeft het prima naar zijn zin in de gevangenis. Volgens zijn Jersey Shore-collega Nicole Polizzi, beter bekend als Snooki, heeft de realityster ‘de tijd van zijn leven.’

Jersey Shore Family Vacation

Ter herinnering: Mike moet acht maanden brommen vanwege belastingontduiking. In het nieuwste seizoen van de beroemde realityserie, Jersey Shore Family Vacation, hing hem een rechtszaak boven het hoofd en was de uitspraak van de rechter een spannende climax.

‘Het is alsof hij in een bejaardentehuis zit. Hij speelt bingo,’ vertelt Snooki tegenover E! Entertainment. Snooki zegt wekelijks contact met Mike te hebben. ‘Hij is ook veel in de sportschool te vinden dus hij komt er vast helemaal afgetraind uit. Hij krijgt vast zijn sixpack weer helemaal terug. Het gaat goed met hem daar.’

Prison Shore

Mike is eind januari begonnen aan zijn celstraf. De realityster werd vorig jaar oktober veroordeeld voor meerdere gevallen van belastingontduiking. Na de celstraf staat hij nog twee jaar onder toezicht. Ook kreeg Mike een boete van 10.000 dollar en een werkstraf van 500 uur opgelegd.

De realityster en zijn broer Marc werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden een bedrag van bijna 9 miljoen dollar aan belasting hebben ontdoken. Marc werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

