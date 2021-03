‘Mocro Maffia’-acteur aangehouden: vermoedelijk Bilal Wahib (22)

In Amsterdam is woensdag een 22-jarige verdachte aangehouden in verband met een Instagram Live video die rondgaat van ‘Mocro Maffia’-acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20). Dat heeft de politie in Amsterdam laten weten aan het ANP. Het gaat gezien de leeftijd van de verdachte vermoedelijk om Wahib, maar de politie wil dat niet bevestigen.

De man is aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno en wordt gehoord over de kwestie.

Teenage Boss

BNNVARA en NPO Zapp noemen het filmpje van de acteurs ‘onacceptabel’, laat de omroep weten in een reactie. Wahib maakt bij NPO Zapp het televisieprogramma ‘Teenage Boss’. ‘BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVARA in contact te komen met de betrokkenen’, aldus een woordvoerder.

Samenwerking gestopt

Platenlabel Top Notch, die samen met Bilal het afgelopen jaar diverse hits scoorde, heeft de samenwerking met de 22-jarige Bilal per direct gestopt. Top Notch meldt in een verklaring dat de samenwerking met Wahib wordt gestopt vanwege de omstreden video. ‘Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen’, aldus het label. Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. ‘Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.’

Rooijakkers geschrapt

De uitzending van Rooijakkers over de vloer met Bilal Wahib, die toevallig woensdagavond te zien zou zijn, is geschrapt. RTL laat weten “enorm geschrokken” te zijn van de video en het onderzoek van de zedenpolitie in Amsterdam af te wachten. ‘In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering. Wanneer de aflevering met Bilal te zien zal zijn, is nog niet bekend.’

Geen reactie

Bilal en Oussama, die onlangs als duo te zien waren in Hunted Vips, hebben vanmorgen zelf nog niet gereageerd op beelden en ophef. Hun management was niet direct bereikbaar voor commentaar. De video in kwestie slingert – met en zonder herkenbaarheid van het slachtoffer – nog steeds rond op onder andere Twitter.

