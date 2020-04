Bevestigd: er komt nóg een bloedstollend seizoen van ‘Mocro Maffia’ aan

Met alle losse eindjes aan het tweede seizoen van ‘Mocro Maffia’ én de hints van de cast, kón het haast niet anders dan dat er nog een vervolg zou komen. Inmiddels is de kogel door de kerk: er komt inderdaad een derde reeks van de bloedstollende en rete populaire Videoland-serie.

‘Mocro Maffia’ seizoen 3

De populaire serie Mocro Maffia krijgt een derde seizoen bij Videoland. Het tweede seizoen, dat sinds 20 maart te zien is, is de best bekeken release bij Videoland van een gescripte serie tot nu toe. Wanneer het derde seizoen te zien is, wordt later bekendgemaakt.

Bevestigd

Na de bloedstollende seizoensfinale was de vraag naar een derde seizoen groot, zegt creatief producent en hoofdrolspeler Achmed Akkabi: “Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt. Ik ben blij dat we nu al aan kunnen kondigen dat we die samen met Videoland gaan maken!”

Amsterdamse onderwereld

Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen de kortste keren hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, en is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

Seizoen twee ‘Mocro Maffia’

Seizoen twee van de fictieve serie Mocro Maffia gaat verder waar seizoen één is gestopt. Na gevlucht te zijn uit de gevangenis is iedereen bezig met de vraag: waar is Romano? De geruchten gaan dat hij ondergedoken zit in het buitenland, maar journalist Rein is ervan overtuigd dat hij gewoon in Nederland zit. Muis wil keiharde wraak op de moord van zijn broer Elias en de verkrachting van zijn zus Nadira, maar van zijn neef Adil moet hij zich schuilhouden. Waar seizoen één van Mocro Maffia zich in Nederland en België afspeelde, laat het tweede seizoen meer van de internationale omvang van de cocaïne-industrie zien.

Bekijk hieronder de trailer van het tweede seizoen:

