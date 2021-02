Nog meer genieten: krijgt ook het volgend seizoen van ‘Mocro Maffia’ een miniserie?

Hoewel we het nu met één aflevering per week moeten doen bij Mocro Maffia, is een nieuw seizoen al aangekondigd. Fans werden voor dit vervolg al even zoetgehouden met een miniserie. Maar zal dat bij de volgende editie ook weer het geval zijn?

Achmed Akkabi, hoofdrolspeler in en schrijver van de serie, heeft goed nieuws. Er zal namelijk wel degelijk weer een ware traktatie zijn voor het vierde seizoen begint.

Mocro Maffia miniserie

Maar voordat überhaupt een vervolg kan worden opgenomen, moet de acteur nog wel flink aan de bak. Achmed is namelijk druk bezig met het schrijven en kan dus echt nog niet zeggen wanneer het vierde seizoen op Videoland zal staan. Akkabi liet zondagavond weten in Humberto: ‘Wat ik nu vooral moet doen is de scenario’s afmaken, zodat we kunnen beginnen met filmen.’