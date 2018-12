Mocro mania: er komt een tweede seizoen van Mocro Maffia, dé hitserie van 2018

Heb je ook zo enorm op het puntje van je stoel gezeten tijdens het bingen van de Videoland-serie Mocro Maffia? Dan hebben we geweldig nieuws. De misdaadserie krijgt namelijk een tweede seizoen.

Ongekend succes

Dat hebben de makers bekendgemaakt. Het is helaas nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks te zien zal zijn. ‘We hebben zoveel reacties gekregen op de serie,’ reageert Achmed Akkabi, die als acteur en creatief producent aan de serie verbonden is. ‘Het is echt bizar. We krijgen bijna dagelijks berichten van mensen die om seizoen twee vragen of zelfs een rol willen spelen in de serie.’

Amsterdamse onderwereld

Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen de kortste keren hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Cast

De hoofdrollen in de Videoland-serie worden gespeeld door Akkabi, Nasrdin Dchar, Robert de Hoog en Daan Schuurmans. Bekijk de trailer van het eerste seizoen in onderstaande video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.