Primeur: ‘Sports Illustrated’ plaatst model met boerkini op de cover

Het model op de cover is de 21-jarige Halima Aden. Ze is geboren in een Keniaas vluchtelingenkamp, maar haar ouders zijn van Somalische afkomst. Op haar zesde verhuisde ze naar Amerika. Voor de covershoot ging ze terug naar haar geboorteland Kenia. Zelf deelt ze trots de covershoot op haar eigen Instagrampagina.

Dit is niet de eerste keer dat het model grensverleggend is binnen de modewereld. Zo schreef ze op haar zestiende al geschiedenis toen ze als eerste in boerkini en hijab meedeed aan een miss-verkiezing in Amerika. Ook was ze het eerste model dat met hijab op de cover van de Britse Vogue stond en bestierde ze meerdere keren de catwalk met hijab.

Helaas is de cover niet zonder kritiek. Op Twitter klinken er namelijk ook minder positieve geluiden. ‘Dit is een tijdschrift voor mannen, zodat zij naar vrouwen kunnen kijken. Dit terwijl het punt van een hijab juist bescheidenheid en het beschermen van je seksualiteit is.’

Good for @Kinglimaa for breaking barriers in the modeling world, but I just don’t get this photo.This issue is for men to gawk at and get pleasure off these photos.The whole point of hijab is modesty and guarding your sexuality.

