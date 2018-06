Dit modemerk ontwerpt een kledinglijn als reactie op Melania Trumps omstreden jasje

Gisteren was het hele internet in rep en roer door de verschijning van Melania Trump. Ze droeg een jasje van Zara met de tekst ‘I really don’t care, do u?’ terwijl de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump op weg was naar een detentieoord voor minderjarigen aan de Mexicaanse grens in Texas. Modemerk Wildfang haakte hierop in door een jasje uit te brengen waarop we de tegenovergestelde boodschap ‘I really care, don’t you?’ kunnen lezen.

Het nieuwe jasje van Wildfang is een overduidelijke verwijzing naar het omstreden jasje van Melania, dat behoorlijk wat reacties uitlokte op social media. Zo vonden mensen het jasje smakeloos en ongepast, gezien de huidige situatie rondom het immigratiebeleid in Amerika.

Statement

Een woordvoerder van het Witte Huis reageerde op alle ophef door te zeggen ‘dat het maar een jas was, toeval, geen verborgen boodschap’. Toch wordt er gespeculeerd dat Melania opzettelijk met het jasje rondliep om een statement te maken. Ze liet zich namelijk eerder deze week openlijk uit tegen het immigratiebeleid van haar man, waarbij kinderen van hun ouders gescheiden worden wanneer ze illegaal de grens oversteken.

Goed doel

Wildfang ontwierp het ‘I really care, don’t you?’-jasje naar aanleiding van alle ophef. Het modemerk zegt de opbrengst van de verkoop aan een goed doel te schenken, namelijk aan een organisatie in Texas die de belangen van migranten verdedigt. Het plan is om omgerekend minstens 85.000 euro binnen te halen voor de organisatie, wat naar alle waarschijnlijkheid zonder problemen gaat lukken, gezien de vraag naar het jasje nu al extreem hoog is.

