Modemerken lanceren Pride collecties: een marketingtactiek of niet?

Van Primark tot H&M, steeds meer modemerken lanceren speciale collecties ter ere van de Pride-maand die in juni van start gaat. De regenboog vlag staat voor diversiteit van de LGBTQ+ gemeenschap en wordt volop gebruikt in de modewereld. Maar zijn ze niet gewoon bedoeld als marketingtactiek?

Modemerken hebben het regenboogmotief massaal omarmd. Hoewel het symbool vroeger alleen nog maar te zien was in cafés waar de LGBTQ+ gemeenschap met open armen werd ontvangen, kun je de gekleurde boogjes-strepen nu wel een modetrend noemen. Onder andere H&M lanceert een speciale capsulecollectie waarbij 10% van de opbrengst wordt gedoneerd aan UN Free & Equal. Emily Björkeheim, H&M’s Head of Design Divided vertelt: ‘Met deze capsulecollectie willen we de boodschap versterken die H&M heeft over inclusiviteit en gelijkheid en een sfeer creëren waarbij het combineren van de verschillende stuks een mogelijkheid is. Iedereen kan zijn favoriet stuk vinden en deze simpelweg met veel zelfvertrouwen dragen.’

Goed bedoeld

Ook Primark lanceert een Feeling Proud-Collectie. Ze zullen hier ongetwijfeld goede bedoelingen bij hebben, maar er worden door critici flink wat kanttekeningen geplaatst. Zo is homoseksualiteit tot op de dag van vandaag nog steeds strafbaar in Bangladesh, waar alle kleding wordt geproduceerd. Vorig jaar kwam Primark ook al in een storm van kritiek terecht. Zo schreef iemand toen op Twitter: ‘Primark verkoopt Pride kleren die ze laten maken in Turkije waar je gearresteerd kan worden als je gay bent. Stelletje sukkels.’

LOL, Primark laat spotgoedkoop kleding maken door mensen (inclusief kinderen) die onder erbarmelijke omstandigheden werken in het verre van homotolerante Bangladesh en komt met… een “Pride range”. #smh. https://t.co/ZWqm2tXoaA — Sander Zuidema (@parlementor) 23 mei 2018

Primark’s Pride range is made in countries where it’s illegal to be gay https://t.co/JYblWKswJX — PinkNews (@PinkNews) 27 mei 2018

Marketingtruc?

Ondanks alle goede bedoelingen, voelt het alsof modemerken de trend gebruiken om hun omzetten te verhogen. Het tijdschrift GQ schreef eerder al een artikel waarom het slim is van bedrijven om de holebigemeenschap achter je te hebben staan. Ze hebben namelijk best wat geld te spenderen en als een merk openlijk holebi’s steunt, zullen ook zij meer geneigd zijn om hun geld uit te geven aan hun kleren.

