Charlotte Nijs: ‘Ik laat me niet zomaar omver lullen’

Politiek verslaggever Charlotte Nijs (31) is als een frisse wind in Den Haag. Serieus als het moet, feestend als het mag. ‘Als ik eraan denk dat we deze zomer niet naar festivals kunnen, word ik een beetje gek.’

Charlotte komt in sneltreinvaart aanfietsen. Ze heeft haast, zoals ze de afgelopen maanden constant haast heeft gehad. Sinds begin maart heeft ze het ‘gestoord druk’ gehad. Een race tegen de klok, waarbij ze wordt geleefd door wat er gebeurt, en alle media van Talpa voorziet van politiek nieuws. Haar vaste werkgever Hart van Nederland, maar ook Veronica inside, Shownieuws en Ekdom in de ochtend. Persconferenties, radio-uitzendingen, tv-momenten. Werkdagen van zestien uur waren geen uitzondering, met als epicentrum het bezemhokje in de Tweede Kamer dat ze haar kantoor mag noemen. In haar huis in Amsterdam is ze doordeweeks alleen te vinden om te slapen, maar er gloort hoop aan de horizon. Een paar dagen na het interview begint het zomerreces, een tijdsbestek van twee maanden waarin politiek Den Haag vakantie viert. En Charlotte dus ook kan genieten van een welverdiende rustperiode.

Wat staat er op het vakantieprogramma?

‘Normaal gesproken maak ik in de zomer tv-items in het land, om feeling te houden met de doelgroep. Maar ik ben nu een beetje moe van het harde werken, dus ik hoop gewoon vrij te zijn. Stilzitten op mijn kont kan ik niet, dus ik heb al genoeg plannen. Ik ga meevaren met vrienden op hun boot, mijn ouders opzoeken in hun huis in Italië, een alternatieve Lowlands vieren bij vrienden in de tuin in Friesland en hopelijk naar een bruiloft in Italië, als die door kan gaan.’

Heb je het idee dat je jezelf de afgelopen tijd voorbij bent gelopen?

‘Na het omvallen van minister Bruno Bruins vroeg een verslaggever tijdens de persconferentie aan Mark Rutte: ‘Meneer Rutte, hoe gaat het eigenlijk met u?’ Hij antwoordde dat hij vanaf het begin al in de gaten had dat dit een marathon zou gaan worden, geen sprint, dus hij had zich voorgenomen om goed te blijven slapen, veel groente te eten en niet te veel te drinken. Ik dacht: nou meneer Rutte, ik denk dat ik die marathon ook loop, dus ik ga dat ook proberen. Niet dat ik überhaupt tijd had om een borrel te doen, maar je snapt het idee.’

Wat gaf je de drive om alsmaar door te blijven gaan?

‘De politiek is normaal gesproken voor veel mensen iets wat niet zo dichtbij staat. Ze verdiepen zich erin als ze in de problemen zitten, maar verder willen ze er zo min mogelijk last van hebben. Nu waren ineens alle ogen gericht op wat er in Den Haag gebeurde. Een bizarre, superinteressante tijd, waarbij ik de hele dag aan iedereen zo goed en duidelijk mogelijk mag uitleggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Dat is wel heel tof. Ik voel me ergens bevoorrecht dat ik toevalligerwijs nu op deze positie zit.’

Was dit de job waar je als klein meisje al van droomde?

‘Mijn droom was om het achtuurjournaal te presenteren. Ik ben opgegroeid in Maarn, een dorpje bij Utrecht, en was een nieuwsgierig kind dat altijd wilde weten hoe alles in elkaar stak. Mijn moeder was thuis bij mij en m’n broertje en zus, mijn vader had een eigen bedrijf in de media, dus dat zat er ergens wel een beetje in. Toevallig zat ik laatst foto’s van vroeger te kijken en toen verbaasde het me eigenlijk dat ik nooit ben gepest, want ik had spierwit haar en een gekleurd brilletje met één afgeplakt oog. Maar ik had veel vriendinnetjes, was heel vrolijk en zat altijd vol energie. Ik was een hélse puber en deed alles wat niet mocht.’

Wat staat er allemaal op jouw lijst met zondes?

‘Poeh, wat niet? Het huis uitsneaken, blowen, drinken tijdens de les, uren skippen, roken, uitgaan. Ik heb geen idee waar dat vandaan kwam, mijn vrienden deden het ook allemaal. M’n ouders waren best streng, waardoor ik me nog extra afzette. Ik vond leren ook gewoon niet leuk, ik ben meer van het doen. Dat was na mijn eindexamen nog wel een dingetje: had ik na zeven jaar eindelijk mijn vwo-diploma gehaald, wilde ik naar het hbo in plaats van de universiteit. Toen ik werd ingeloot voor de School voor Journalistiek, stonden mijn ouders daar ook wel achter. Of misschien waren ze gewoon blij dat ik op kamers ging in Utrecht, haha.’

Is het wilde van toen er inmiddels een beetje vanaf?

‘Nee, ik vrees van niet. Als ik eraan denk dat we deze zomer naar geen enkel festival kunnen, word ik een beetje gek. Ik hou van feest, op pad gaan, muziek, dansen, uitgaan. Dat heeft er altijd al ingezeten, die drang om even te knallen. Laatst heb ik een housewarming georganiseerd, ook al woon ik al vijf jaar in m’n huis, maar ik wilde gewoon een feest geven. Ik heb alle meubels aan de kant geschoven, een silent disco gehuurd en een bar gecreëerd met muntjes, zodat het net een festival leek. Als ik niet naar een festival kan, dan organiseer ik er zelf wel eentje. Natuurlijk wel met een gepast aantal mensen.’

Let je erop dat je niet dronken of tongzoenend wordt vastgelegd?

‘Tuurlijk, dat wil je als politiek verslaggever niet. Het scheelt dat ik in Amsterdam woon, dat is voor mijn gevoel een andere wereld dan waar ik werk. Ik kleed me hier ook heel anders, gewoon met sneakers en een muts op, terwijl ik in Den Haag echt op netjes ben. Deze winter had ik wel iets sufs met Wopke Hoekstra, die me tijdens een interview vroeg of ik schaats. Ik voelde al nattigheid en zei voorzichtig ‘ja’. Hij: ‘Kan het zijn dat ik je maandagavond op de Jaap Eden IJsbaan zag?’ Súper awkward, want ik was daar op date. Ik dacht: shit, jij hebt mij gezien terwijl ik klef pootje over aan het leren was, hand in hand met iemand. Hoekstra keek me ook echt zo aan van: ik heb je betrapt. Dat vond ik heel a-relaxed.’

Is het wel iets geworden met je schaatsdate?

‘Nee, nee. Het is een heel leuke gast, ik kan goed met hem, maar ik vind het lastig. Aan de ene kant denk ik: shit, ik word bijna 32, moet ik niet meer op zoek zijn naar een relatie, maar aan de andere kant vind ik het ook wel lekker zo. Tot twee jaar terug was ik acht jaar samen met de man van wie ik dacht dat hij de vader van mijn kinderen zou worden. Ik was wel klaar voor een volgende stap, maar hij zat vaak in het buitenland voor werk. Dat was moeilijk, en bij het laatste aanbod dat hij kreeg, Australië voor een langere periode, heeft onze relatie het helaas niet gered. Dat was afschuwelijk, echt vreselijk. Ik denk dat ik er pas sinds een paar maanden echt overheen ben.’

Word je makkelijk verliefd?

‘Ik ben maar een paar keer in mijn leven verliefd geweest, maar dan wel strontbakkes. Mijn verliefdheden duren lang en zijn heftig. Ik ben een trouw type, ook naar familie en vrienden toe. Mijn zusje woont ook in Amsterdam, ik zie haar heel vaak. Mijn broertje studeert in Utrecht en is tien jaar jonger, maar we zijn ook heel hecht.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Esmee Franken

Het hele interview met Charlotte lees je in VIVA-29-2020. Dit nummer ligt vanaf morgen t/m 21 juli in de winkel

