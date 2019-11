Moe tijdens ongesteldheid: hier komt het door

Je ongesteld is alles behalve een maandelijks feestje. Want naast alle klachten ben je ook nog eens helemaal uitgeblust. Hoe komt het dat je zo moe bent tijdens je ongesteldheid?

Je raadt het waarschijnlijk al: ook hierin zijn hormonen de boosdoener. Gotta love them. Maar hoe zit het precies? Nou, zo’n 10 dagen voordat je ongesteld moet worden, maakt je lichaam zich klaar op de mogelijke kans op een bevrucht eitje. Deze zou dan ingenesteld moeten worden, maar wanneer dat niet plaatsvindt, daalt je hormoonspiegeling plotseling.

Lees ook: Extra vermoeid? Hierdoor heb je er deze maand meer last van

Moe ongesteldheid

Stel je dus voor dat je lichaam het ene moment heel paraat is en het andere moment weer ‘niks’ hoeft te doen. Al die veranderingen zijn dan ook best wel uitputtend, dat kun je je voorstellen. Pas wanneer je hormoonlevels zich weer op een normaal niveau bevinden, zal je energielevel dan ook weer bijtrekken. En ja, daardoor ben je dus extra moe tijdens je ongesteldheid.

Natuurlijke cyclus

De oplossing? Die is er dus niet echt. Het is de natuurlijke cyclus van je lichaam die deze vermoeidheid veroorzaakt. Het is gelukkig niet alleen maar slecht nieuws: tijdens je eisprong zit je juist hoog in je energie. Verder kunnen we aanraden om jezelf tijdens je ongesteldheid gewoon lekker in de watten te leggen. Luister naar je lichaam en doe waar jij behoefte aan hebt als dat kan.

Bron: HLN | Beeld: iStock