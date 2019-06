Moeder Ellen DeGeneres breekt stilte en toont berouw voor haar dochter

Betty DeGeneres, de moeder van talkshowhost Ellen DeGeneres, breekt voor het eerst haar stilte. Ze heeft gereageerd op nieuws dat van de week naar buitenkwam over haar dochter, die beweert misbruikt te zijn door haar stiefvader in haar tienerjaren.

‘Ik weet nu dat een van de moeilijkste dingen om te doen, is om op erover te praten na seksueel misbruikt te zijn’, zegt de 89-jarige Betty. ‘Ik hou van mijn dochter en ik wou dat ik in staat was om naar haar te luisteren toen ze me vertelde wat er was gebeurd.’

Betty toont berouw. ‘Ik leef met die spijt en dat zou ik niet willen voor een andere ouder. Als iemand in je leven de moed heeft om zich over zoiets uit te spreken, geloof ze dan alsjeblieft.’

Misbruikt

Ellen doet in het tweede seizoen van de Netflix-serie My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman een boekje open over haar jeugd. Toen haar moeder trouwde met ‘een hele slechte man’ en daarna gediagnosticeerd werd met borstkanker, begon het misbruik bij de inmiddels 61-jarige talkshowhost van The Ellen Show. Haar stiefvader gebruikte haar moeders ziekte als excuus om Ellen seksueel te misbruiken.

‘Hij vertelde me toen ze de stad uit was dat hij een knobbel in haar borst had gevoeld en mijn borsten moest voelen, omdat hij haar niet van streek wilde maken’, herinnert ze zich. Ellen was nog jong en wist niet veel van lichamen. ‘Ik wist niet dat borsten allemaal anders zijn… Hoe dan ook, hij overtuigde me dat hij mijn borsten moest voelen.’ Vervolgens deed hij dit meerdere keren.

Kwalijk

Ellen was op het moment dat ze misbruikt werd een jaar of 15 en nam het vooral zichzelf kwalijk, omdat ze niet voor zichzelf opkwam. ‘Het is echt een vreselijk, vreselijk verhaal en de enige reden waarom ik er in detail over ga praten, is omdat ik wil dat andere meisjes dat nooit door iemand laten doen’, zegt ze in het interview met David.

Uiteindelijk besloot de presentatrice het toch aan haar moeder te vertellen. ‘Ik had haar nooit in bescherming moeten nemen. Ik had mezelf moeten beschermen en ik vertelde haar jarenlang niets. En toen ik het haar eindelijk vertelde, geloofde ze me niet en bleef ze nog achttien jaar met hem getrouwd. Uiteindelijk ging ze bij hem weg, omdat hij zijn kant van het verhaal steeds veranderde.’

Ze heeft inmiddels een betere band met haar moeder, maar toch zit het Ellen dwars dat haar moeder haar eerst niet geloofde. ‘Ik wou dat ze beter voor me had gezorgd. Ik wou dat ze me had geloofd. Ze heeft wel haar excuses aangeboden, maar toch.’

Bron: E! Online | Beeld: Getty Images