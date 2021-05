Dit wil je zien: zó ziet de moeder van Jennifer Lopez eruit

Om te vieren dat mensen in Amerika een vaccinatie te pakken hebben, werd er een speciaal concert aan gewijd. Het VAX Live: The Concert to Reunite the World werd afgelopen zaterdag gehouden in Californië. Een hoop artiesten stonden hier dan ook op het podium.

Maar wat ons vooral ontroerde, was de moeder van Jennifer Lopez die door haar dochter het podium op werd gevraagd.

Jennifer Lopez

Op het podium vertelt J.Lo dat ze Kerst niet kon doorbrengen met haar moeder door de pandemie, en dat ze daarom ook koos voor een nummer uit haar kindertijd. ‘Ik herinnerde me het liedje dat mijn moeder altijd voor me zong’, vertelt de zangeres. En dat gaat om de echte klassieker Sweet Caroline van Neil Diamond. Alleen verklapt moeder Lopez hoe zij het voor haar dochter zong: ‘Ik zong altijd Sweet Jennifer’.

Podium

Jennifer Lopez trekt haar net gevaccineerde moeder het podium op om samen een stukje te zingen. En dat zorgt voor een ontroerend beeld. Benieuwd hoe de moeder van powervrouw Jennifer Lopez er eigenlijk uit ziet? Bekijk dan deze video (of scroll door naar 3.30 minuut):

VAX Live

VAX Live: The Concert to Reunite the World wil mensen aanmoedigen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, maar dat niet alleen. De organisatie wil ook helpen die vaccins wereldwijd beschikbaar te maken voor iedereen. Jennifer Lopez was uiteraard niet de enige artiest die hier optrad, ook J Balvin, Selena Gomez en H.E.R waren te zien. Alles voor het goede doel, want er werd maar liefst 302 miljoen dollar opgehaald.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Marie Claire| Beeld: Getty Images