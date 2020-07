Moeder Lynne Spears stapt naar de rechter om dochter te bevrijden

Nu een oud-fotograaf van Britney Spears een openhartige brief van de zangeres heeft onthuld, lijkt de #FreeBritney-beweging uit zijn voegen te barsten. De ophef heeft ertoe geleid dat Lynne Spears, de moeder van 38-jarige popster, naar de rechter is gestapt voor het wettelijke gezag over haar dochter.

Daarvoor heeft ze een verzoek ingediend bij de rechtbank in Los Angeles. Op die manier hoopt Lynne het zeggenschap te krijgen over de financiën van haar dochter. Die zeggenschap ligt sinds 2008 in handen van Jamie Spears, de vader van Britney. Dit houdt in dat hij op zowel professioneel als persoonlijk vlak alle beslissingen voor zijn dochter mag maken. Hierdoor mag Britney geen autorijden, stemmen, trouwen, kinderen krijgen, haar eigen verdiende geld uitgeven of zien waar haar – eigen verdiende – geld naar toe gaat. En dat is nog maar een greep uit de beperkingen.

De Spears Saga

Lynne Spears deed al eens eerder een poging om haar ex-man Jamie los te wrikken van hun dochter, maar zonder succes. Ook toen stapte ze naar de rechter. Het wettelijk gezag bleef toen in handen van vader Spears, tot grote ergernis van Britney en haar fans. Sinds september heeft Jodi Montgomery, manager van Britney Spears, het gezag in handen. Dit omdat Jamie Spears een stapje terug moest doen vanwege zijn gezondheidsproblemen.

Cracky comments

Ongeveer precies een jaar geleden trok moeder Lynne tevens aan de bel, omdat ze het idee had dat de comments onder Brit’s posts gemanipuleerd werden. ‘Ik zie mijn eigen comment nergens meer terug’, verklaarde ze destijds onder een post van het fan-account AbsoluteBritneycom. Die account beschuldigt het management van de zangeres ervan positieve reacties te verwijderen en alleen de negatieve te laten staan, om zo de indruk te wekken dat Spears dringend hulp nodig heeft.

‘Ik heb ook iets geschreven en probeerde dat terug te vinden, maar nergens meer te zien! Terwijl ik mijn comment pas net gepost heb. Ik weet dat jij een echte Britney fan bent en om haar geeft, dus ik wil je danken voor het feit dat je dit aan de kaak stelt. Deze klacht heb ik van meerdere mensen gehoord,’ aldus Lynne destijds.

“management”

Het management van Britney reageerde destijds: ‘Wij ontkennen ten stelligste dat wij dergelijke acties zouden ondernemen.’ Eerder al zei Britney zelf dat zij, en niemand anders, haar sociale media beheert. Vanwege de ietwat vreemde filmpjes die de zangeres sindsdien heeft gepost, vragen fans zich toch af of ze niet in de greep gehouden wordt door haar management.