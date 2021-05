Powervrouwen! Zó ziet de moeder van Monique Westenberg eruit

Voor Monique Westenberg is het elke dag Moederdag en ze zet haar moeder dan ook graag in het zonnetje. Op Instagram plaatst ze regelmatig super lieve foto’s van haar moeder.

Moeder Monique Westenberg

Monique heeft roerige tijden gehad de laatste maanden. Gelukkig is haar moeder er altijd geweest voor haar dochter. Regelmatig schittert de moeder van Monique dan ook op social media. Onder de foto’s met haar moeder, reageren volgers dan ook vol lof. ‘Wat heb je toch een prachtig mannetje 😍 ‘, wordt er regelmatig opgemerkt.

Verbroken verloving

Begin maart onthulde weekblad Story dat André Hazes definitief weg was bij Monique Westenberg; hun verloving was daarmee verbroken. De zanger bleek innig contact te onderhouden met Sarah, de dochter van vrienden van André. Inmiddels zijn de twee onafscheidelijk en ook met zijn schoonvader en schoonmoeder, heeft hij een goede band.

Sterk houden

De relatiebreuk kwam voor velen als donderslag bij heldere hemel, óók voor Monique zelf. De zanger claimt dat het al langer rommelde in hun relatie. Vrijwel direct na de breuk, stortte André zich in een nieuwe relatie met influencer Sarah van Soelen (25). Hoewel dit ongetwijfeld pijnlijk moet zijn om te zien, houdt Monique zich sterk. Ze kan ook nog door een deur met haar ex: ze zien elkaar nog geregeld voor hun zoontje André junior.

Powervrouw

Na de breuk nam Monique even een moment voor zichzelf en laste ze een korte socialmediapauze in. Toch pakte ze de draad weer op. Op de kiekjes die ze de laatste tijd plaatst ziet ze er stralend uit. Dat valt ook haar fans op. ‘Zo knap dat je gewoon blijft stralen ondanks alle shit die je al hebt moeten doorstaan… powervrouw!’, schrijft een van haar volgers. ‘Fijn dat je zoveel kracht, energie en liefde van die kleine jongen krijgt, dat is onvoorwaardelijk,’ reageert een andere fan.

