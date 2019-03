Moeder Wesley Sneijder: ‘Het is me allemaal te veel’

Je kan er niet meer omheen. Het nieuws van Yolanthe en Wesley is o-ver-al en slaat in als een bom. De moeder van Wesley Sneijder, die kapot is van de breuk, spreekt met Shownieuws en 6 Inside.

‘Het is me te veel’

‘Het is me allemaal te veel’, aldus Sylvia in een statement dat is voorgelezen in de uitzending van 6 Inside. Sylvia zat al midden in een pittige periode: een paar weken geleden verloor ze haar zus ze staat momenteel onder doktersbehandeling. ‘Ik zit aan allemaal medicijnen.’

‘Nog geen sprake van scheiding’

Ook bevestigt ze wat Wesley al deed in zijn onverwachte en bijzonder openhartige instagrampost waarin hij tevens het boetekleed aantrok. Wesley schreef: ‘We zijn nog niet gescheiden’. In 6 Inside zegt Sylvia: ‘Ik wil niet reageren, want er is ook helemaal geen sprake van een scheiding of wat dan ook.’

Tien jaar samen

Wesley en Yolanthe trouwden in 2010 nadat ze een jaar eerder een relatie kregen. Vijf jaar later kregen zij zoontje Xess Xava. Onlangs verhuisde het tweetal naar Qatar, waar Wesley voetbalt bij voetbalclub Al-Gharafa.

De hele aflevering van 6 Inside zie je hier. De reactie van Sylvia Sneijder is te horen vanaf minuut 44.

