Moederdag zal dit jaar weer net iets anders zijn dan normaal. Misschien kun je zelf wel helemaal niet langs bij jouw moeder. Om er toch nog een leuke dag van te maken, hebben we de leukste films om samen met je moeder te kijken op een rijtje gezet. Thank god voor Netflix Party, want hiermee kun je ook op afstand samen met je moeder een film kijken.

1. Mother’s Day

Dit is eigenlijk wel dé film om samen met je moeder te kijken deze dag. Mother’s Day is een comedy waarin vier moeders in Atlanta zich voorbereiden op een Moederdag die ze niet snel zullen vergeten. De film heeft een sterrencast met onder andere Jennifer Aniston, Julia Roberts en Kate Hudson.

2. Dumplin’

Nog een film met Jennifer Aniston. Deze Netflix Original is een perfecte film voor moeder en dochter. Jennifer Aniston speelt een oud-winnares van een schoonheidswedstrijd en is altijd bezig met haar uiterlijk. Haar dochter, Willowdean, lijkt totaal niet op haar moeder. Toch doet ze mee aan de wedstrijd, want ze wil een belangrijk punt maken: je hoeft niet te passen in het ‘perfecte plaatje’ van de schoonheidswedstrijden. Niet alleen een leuke film met een goede boodschap, maar ook de muziek is geweldig. Willowdean is namelijk groot fan van Dolly Parton.

3. Bad moms

Deze film is leuk voor iedere moeder, maar zeker ook voor alle single moeders. Het hoofdpersonage Amy, gespeeld door Mila Kunis, is pas gescheiden en zorgt nu alleen voor haar kinderen. Ze wil alles perfect doen, maar komt er al snel achter dat dit onmogelijk is. Samen met twee andere moeders, een die altijd thuis zit en de ander die door velen als een ‘slechte moeder’ wordt gezien, laten ze zich helemaal gaan en zijn voor een keertje ‘Bad moms’.

4. What Men Want

In deze film speelt Taraji P. Henson, Ali, een succesvolle sportagent die het helemaal zat is om te concurreren met haar mannelijke collega’s. Als ze ook nog eens niét de promotie krijgt waar ze op hoopte, gaat ze langs bij iemand die haar een handje helpt. De volgende ochtend komt ze op kantoor en kan ze alle gedachten van de mannelijke collega’s horen.

5. Otherhood

Otherhood is een comedy over drie moeders die het zat zijn verwaarloosd te worden. Daarom besluiten ze op Moederdag een roadtrip naar New York te houden en hun zoons onaangekondigd te bezoeken op deze speciale dag.

6. Bridget Jones Diary

Met deze klassieker zit je nooit verkeerd. Misschien heb je hem al tientallen keren met je moeder gekeken, maar hij blijft leuk. Bridget Jones is 32 en nog steeds vrijgezel. Ze gaat opzoek naar de man van haar dromen en deze zoektocht legt ze vast in haar dagboek. De film is niet alleen super grappig, maar ook erg herkenbaar. En met haar droommannen gespeeld door een jonge Colin Firth en Hugh Grant, is het zeker geen straf om naar te kijken.

