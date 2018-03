Dit moet je doen om de calorieën van één paaseitje te verbranden

We bekennen: op de redactie zijn de eerste paaseitjes al gesneuveld (volg het spoor van rode, blauwe of roze propjes). Herkenbaar? Dan wil je vast weten wat je moet doen om de calorieën van één paaseitje te verbranden.

Paaseitje

Hoewel het pas op zondag 1 april eerste paasdag is, liggen de chocolade-eitjes nu al in de schappen. En tja, probeer dan de verleiding maar eens te weerstaan. Al die vrolijke kleurtjes en nieuwe smaken… Maar wist je dat één paaseitje zo’n 45 kilocalorieën bevat? Net zo veel als in een waterijsje of een appel.

47 paaseitjes per jaar

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van Hema dat we per persoon 47 paaseitjes per jaar eten. Dat komt neer op een totaal van 2100 calorieën. En het is niet eens zo gek dat we er zó veel eten. Doordat paaseitjes zo klein zijn en in allemaal verschillende smaken komen, wil je ze allemaal proeven. En bijna overal waar je komt, staat er wel een gevuld schaaltje op tafel.

Zo verbrand je één paaseitje

Maar wat kun je nou doen om één paaseitje te compenseren? Simpel: maak tijdens de lunchpauze of ’s avonds na het werk een wandeling van tien minuten. Dan heb je al genoeg calorieën verbrand. Ook een optie:

een fietstocht van zo’n 8 minuten

5 minuten hardlopen

25 minuten achter een bureau zitten

of 20 minuten staan

In dat geval: wij nemen er nog een! En jullie?

Bron RTL Nieuws | Beeld Sanoma Beeldbank