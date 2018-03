Moet je zien: de influencersshirts van Zeeman

Denk je aan social influencers, dan denk je waarschijnlijk aan dure merken. Niet direct aan Zeeman, dus. Toch heeft de winkelketen een ware influencerlijn gelanceerd. En zeg nou zelf: deze items wil je toch gewoon hebben?

De ironische shirts bevatten teksten als ‘#nofilter’, ‘brains are the new sixpack’ en ‘3,99’. En wat dacht je van de Levi’s-achtige opdruk waar, in plaats van het Amerikaanse kledingmerk, ‘Zeeman’ op staat?

Zie hier een deel van de collectie.

Het mooie is: de items kosten allemaal niet meer dan € 3,99. Inslaan!

Beeld Zeeman