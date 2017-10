Moeten we hebben: er bestaan nu verstelbare hakken

Hartstikke leuk natuurlijk, uitgaan op hakken. Ware het niet dat je aan het einde van de avond 1) op blote voeten staat te dansen 2) sneakers uit je tas moet toveren 3) vanwege de pijn maar naar huis gaat. Nou, we hebben goed nieuws: dat hoeft niet meer.

Voortaan kun je veilig op stiletto’s stappen zonder met zere voeten naar huis te gaan. Er komen namelijk verstelbare hakken op de markt. Hallelujah!

Charlz Sway

Het geniale idee voor deze schoenen kwam van de Vlaamse Charlotte Nyssen. Zij moest voor haar vorige baan als psychotherapeute veel lopen en kon daardoor moeilijk hoge hakken dragen. Als oplossing kwam ze in 2014 met het idee voor een verstelbare hak. Omdat ze eerst geen producent kon vinden, wordt het concept nu pas gerealiseerd. De schoenen verschijnen aan het einde van de week op de markt onder de merknaam Charlz Sway.

Hoe dan?

Het verstellen werkt als volgt. Dankzij een speciaal mechanisme kun je de hakken van deze bijzondere pumps afschroeven, om er andere onder te plaatsen. Hiervoor moet je ze een kwartslag draaien. De hoogste stand is een naaldhak van 9 centimeter, de laagste 3 centimeter. Op dit moment zijn er drie modellen in drie kleuren: zwart, beige en wit. Bij elk model zijn er twee soorten hakken beschikbaar. In de toekomst komen daar waarschijnlijk meer hoogtes, kleuren en modellen bij. Ook kunnen we winterschoenen en laarzen verwachten.

Ben jij om? Voor € 198 zijn de Charlz Sway-hakken van jou. De bruidspumps kosten € 248. Vanaf 27 oktober kun je de hakken hier bestellen. Ook zijn ze vanaf begin december verkrijgbaar via de webshop van Charz Sway.

Bron HLN | Beeld Facebook Charlz Sway