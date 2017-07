Moeten we hier blij mee zijn? De heupbroek maakt haar comeback

Niet meer bukken zonder je broek vast te houden: het lijkt weer werkelijkheid te worden. De heupbroek maakt namelijk haar comeback, maar of we daar zo blij mee moeten zijn…

Begin van deze eeuw lag onze kast vol met low rise-broeken. Onze omgeving kon meer van onze bilspleet genieten dan ons lief was, het was een helse zoektocht naar ondergoed dat níét boven je broek uitkwam en we zouden nooit – maar dan ook nooit – een broek aantrekken die tot onze navel reikte. Yeah, right. Inmiddels hebben we de high waisted jeans-trend meer dan omarmd en willen we het liefst nooit meer zonder.

Een bericht gedeeld door ERA 2000s (@era.00s) op 16 Jul 2017 om 5:06 PDT

Maar daar komt wellicht verandering in. Want zoals elke trend terugkeert, lijkt ook de broekentrend waarbij je heupbotjes zichtbaar worden, een comeback te maken. Op de catwalk bij Tommy Hilfiger, Roberto Cavalli en Alexander McQueen, maar ook bij celebs zoals Kendall Jenner en Bella Hadid werd de broek die vér onder de navel sluit al gespot.

Een bericht gedeeld door Bella Hadid (@bellahadid) op 18 Jul 2017 om 7:00 PDT

Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 22 Jul 2017 om 6:47 PDT

De bovenstaande foto deelde Emily Ratajkowski deze week op Instagram. Ook zij is fan!

Wat denk jij: lopen we over een tijdje weer allemaal met een heupbroek?

