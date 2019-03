Niet meer ondergronds: de Mol in laatste aflevering vol in actie

De Mol mag natuurlijk absoluut niet ontmaskerd worden, zeker niet net voor de finale. Toch leek de saboteur het zat om ondergronds te opereren in de laatste aflevering, want zien we op deze beelden nu de Mol vol in actie?

We kunnen haast niet geloven dat de regie het zó duidelijk in beeld brengt, dus waarschijnlijk worden we gewoon weer op het verkeerde been gezet. Maar Sarah is in de uitzending van afgelopen zaterdag toch echt flink aan het mollen.

Staat als een paal boven water

Het staat als een paal boven water – letterlijk – dat Sarah in ieder geval niet de overgebleven kandidaten aan het helpen is om geld te verdienen. De gekleurde schijven moeten toch écht naar de verschillende strandjes en niet weer op de staaf, Chronis. En dit deed de actrice niet één keer, maar wel twee maal plaatste ze de blokken terug. Verdacht, verdacht.

Waarom plaatst Sarah een blauwe schijf terug op de paal in het water… is ze dan toch de mol..? #Moltalk #widm #widmhints @moltalk_ pic.twitter.com/J75yMFcU0Y — Emiel Ketelaar (@EmielKetelaar) March 2, 2019

Meest verdacht

Sowieso is Sarah de meest verdachte kandidaat bij de kijkers in Nederland. Niet alleen heeft ze het minste geld in het laatje gebracht, ook zouden de puzzelstukken in de leader beetje bij beetje het gezicht van de blondine vormen. Dat zou betekenen dat Merel de winnaar is van dit seizoen en Niels helaas met lege handen naar huis gaat. Maar hey, wie weet welke verrassing ons nog te wachten staat aankomende zaterdag.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: AVROTROS