Tunnelvisie ten einde: wat gebeurt er als niemand de Mol ontmaskerd?

We zitten natuurlijk al weken, wat zeggen we, maanden in een enorme tunnelvisie wat betreft Wie is de Mol? Toch leken de kandidaten het spoor bijster toen Leonie het spel moest verlaten. Dus dan is natuurlijk ook meteen de vraag: wat gebeurt er als niemand de Mol weet te ontmaskeren?

Lees ook:

Wow: de tatoeages van ‘de Mol’ zouden overeenkomen met de opdrachten

Want ja, wanneer jouw Mol haar koffers moet pakken, weet je in ieder geval dat je íets niet goed hebt gedaan. Tijd dus voor een grote switch en bijna iedereen koos dan ook voor nieuwe mol Rob (op Rob na natuurlijk, hij ging voor Buddy). Maar wat nu als bijvoorbeeld Miljuschka of Nathan de grote saboteur blijkt te zijn?

Mol ontmaskeren

In dat geval heeft dus niemand de Mol weten te ontmaskeren. Een mogelijke optie, aangezien ook veel hints wijzen naar de andere kandidaten. Maar Wie is de Mol? zonder winnaar, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Toch is het ook nog nooit voorgekomen dat in de finale de verrader niet aangewezen werd. Maar voor alles een eerste keer zullen we maar zeggen.

Vragen

De vier overgebleven deelnemers hebben namelijk alsnog een test moeten invullen met vragen over de identiteit van de Mol. Hoewel ze bij de laatste vraag dan misschien niet de goede persoon hebben aangeduid, wordt ook hier gewoon gekeken naar wie de meeste vragen goed heeft. In het geval dat iedereen evenveel vragen correct heeft beantwoord, dan gaat de winst naar de persoon die de test het snelst heeft gemaakt. Uniek zou het wel zijn, de Mol niet kunnen ontmaskeren. En dat in het jubileumseizoen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: AVROTROS