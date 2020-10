Molloten opgelet: 21e seizoen ‘Wie is de Mol?’ gaat op déze datum van start

Ja, we zitten nog midden in de jubileumeditie van Wie is de Mol?, maar je hoeft je om je favoriete programma door het coronavirus geen zorgen te maken. De makers hebben namelijk gewoon alweer het 21e seizoen aangekondigd.

Dat laat Rik van de Westelaken weten in een video op Facebook. De presentator is al druk bezig om de kandidaten in te lichten. ‘De komende periode zullen jullie fysiek en mentaal uitgedaagd worden’, horen we hem zeggen. ‘Jullie zullen elkaar hard nodig hebben, maar jullie zijn ook elkaars tegenstander.’

21e seizoen Wie is de Mol?

Verder weten we, hoe kan het ook anders, nog niets over het 21e seizoen van Wie is de Mol? Wel vertelde Rik eerder aan NU.nl dat ook zij als makers zich natuurlijk gewoon aan de regels moeten houden. ‘We maken tenslotte ‘maar’ televisie en vermaak.’

In eigen land?

‘Het is niet noodzakelijk en dus is het ook niet noodzakelijk dat we nu met z’n allen in een vliegtuig ergens heen gaan. Zolang er strenge regels zijn, er code oranje geldt op allerlei plekken, gaan we niet. En als er meer kan, gaan we wel.’ Zou het dus kunnen dat het programma in eigen land is opgenomen? De kans op vroegtijdige ontdekking is natuurlijk groot, dus het kan ook dat de makers voor een bestemming als Frankrijk zijn gegaan. Afwachten dus maar!

