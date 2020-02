Molloten opgelet: de eerste beelden van ‘de Mol Vlaanderen’ zijn hier

Wist je dat onze Wie is de Mol? afstamt van de Vlaamse variant? Zo niet, dan bij deze. Het is dan ook niet gek dat de opdrachten in De Mol Vlaanderen net iets spannender, moeilijker én (ja, we gaan het gewoon zeggen) beter zijn. Gelukkig heeft het programma nu de eerste beelden gelost.

De trailer zou zo regelrecht uit een horrorfilm kunnen komen. We zien een klok die terugloopt en een soort magere Hein. Een ijzingwekkende stem verkondigt: ‘Hier wordt mijn verraad geschiedenis, maar eerst keren we terug naar het begin. Naar de bron van al het kwaad.’

Wat het allemaal betekent is niet duidelijk, maar één ding is wel zeker: dit seizoen speelt zich af in Griekenland. In dit land gaan onbekende Vlamingen de strijd tegen elkaar aan om dé Mol te ontmaskeren. Vandaar waarschijnlijk ook de tekens op de klok én de aankondiging terug naar het begin te gaan. Spannend!

Op 8 maart kunnen ook wij in Nederland meegenieten met onze Zuiderburen via Vier.be. Ja, dat betekent wel dat er dus twee weken nog een overlap is met onze eigen variant en die van de Vlamingen. Maar hee, wie durft er nu ‘nee’ te zeggen tegen twee keer ‘WIDM’ in de week? En de eerste beelden van de Mol beloven in ieder geval al veel goeds.

Bron: De Morgen | Beeld: Still