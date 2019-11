Monic Hendrickx weigerde een rol om plasscène: ‘Met mijn vagina kan ik niet acteren’

Monic Hendrickx heeft in haar carrière slechts één keer nee gezegd tegen een rol. De actrice werd ooit gevraagd voor een film over de Franse filosoof Georges Bataille en zou daarin vanaf een bar in iemands gezicht moeten plassen. Dat zag Monic niet zo zitten, zegt ze in AD Magazine.

“Er zou ook een shot van onderaf worden gemaakt. De scène was in die film best functioneel, maar met mijn vagina kan ik niet acteren. Dat is voor mij de grens”, legt de Penoza-actrice uit.

Maestro

Monic houdt verder wel van een uitdaging en had daarom wel zin om dit seizoen mee te doen aan Maestro. “Als dirigent een orkest leiden leek me een superleuk avontuur. En dat was het ook.”

Wel gaf het de actrice stress. “Het nam me gewoon over, ik sliep er ’s nachts niet van.” Haar rol in Penoza voelt veiliger. “Als ik als Carmen een drugsbende leid, dan acteer ik en spelen andere personages het spelletje mee. Maar hier sta ik als mezelf met dat stokje op de bok en volgt het orkest precies mijn aanwijzingen. En die waren echt niet heel erg goed.”

Bron: ANP | Beeld: ANP