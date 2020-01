We moeten het even hebben over Monica Aldama, cheer coach van de Navarro Cheerleaders en nu te zien in Cheer op Netflix. Waarom we het over haar moeten hebben? Nou, iedereen kan wel een Monica Aldama in haar leven gebruiken.

Monica Aldama is namelijk zo’n typische levende legende waar iedere documentairemaker naar op zoek is. Ze balanceert feilloos tussen de twee rollen die op hol geslagen tieners nodig hebben. De rol van strenge, gedisciplineerde coach en de rol van beschermende moeder. Zie haar als de Louis van Gaal van het cheerleaden, maar dan met perfect verzorgde nagels.

Monica Aldama: een recordhoudster

Inmiddels geeft de cheer coach al 24 jaar les op Navarro College, de middelbare school in het Texaanse stadje Corsicana. Die school heeft ze in totaal aan 19 titels geholpen: 14 keer nationaal kampioen bij de junioren en vijf grand nationale titels. Dat maakt haar recordhouder. Niet alleen in titels, maar ook in de grote aantallen verzwikte enkels, gebroken polsen en ontelbare hersenschuddingen. What else is nieuw als je gaat voor perfectie op het gebied van levensechte piramides? Denk je dat je met een slechte houding – mentaal én fysiek – onderdeel mag zijn van haar team? Dat je met niet-gepunte tenen op haar ‘mat’ mag komen? Dat je niet kunt doorzetten met een blessure, hoe erg ook? Jij bent gek.

Van cijfers naar cheerleaders

En bij zo’n succesvolle coach denk je vast aan een sportopleiding, maar niets is minder waar: Monica heeft een MBA-diploma van de Universiteit van Texas. Ambitieus als ze is wilde ze CEO op Wall Street worden. Dat liep anders: ze werd gevraagd om het cheerleader team van het lokale Navarro College te coachen. En dat gecoach benadert ze als een CEO zou doen. Gefocust op één doel: het winnen van de nationale kampioenschappen. Werk je in haar ogen niet hard genoeg mee aan dat doel en vorm je een belemmering, dan val je buiten de mat. Zoals haar man met angstige ogen in de camera zegt: ‘If you’re not giving your best, you’re going to have a problem with Monica. She doesn’t put up with weakness.‘

Grensverleggende stunts

Een tactiek die blijkbaar werkt, want de puberende cheerleaders hebben alles voor haar over. Neem bijvoorbeeld Morgan, een van Monica’s betere cheerleaders. Wanneer Monica Morgan vraagt om een loeigevaarlijke ‘basket toss’ (een stunt waarbij Morgan door de lucht moet vliegen met behulp van drie cheerleaders op de grond) uit te voeren, doet ze het meteen. ‘Mensen hebben met deze stunt hun nek gebroken, maar als Monica wil dat ik dit probeer, dan doe ik het gewoon. Ik zou een kogel voor haar vangen.’

Rust, reinheid en regelmaat

Naast de grenzen op fysiek gebied die Monica steeds weet te verleggen, spreekt ze ook duidelijke taal op andere gebieden. Ze eist rust, reinheid en regelmaat, ook buiten ‘de mat’. ‘Hoe kun je succesvol zijn als je je leven niet organiseert?’ Ze biedt structuur, iets dat de meeste cheerleaders hard nodig hebben. Tijd voor smoesjes en excuses heeft ze niet. ‘Kom je binnen en je denkt een stunt niet te kunnen, dan hebben we een probleem.’ Heb je je misdragen buiten de mat? Ook dan zal Monica je op het matje roepen.

Naast coach ook mentor

Maar let wel; die ijzeren hand zwaait twee kanten op. Slaag je er wél in om een gevaarlijke stunt foutloos uit te voeren, dan is ze een trotse coach vol lof. Weet je van die onvoldoende een voldoende te maken? Dan is ze trots als een pauw. Monica is namelijk niet alleen een strenge coach die haar cheers tot het uiterste pusht, ze heeft ook veel compassie met haar pupillen. Ze is een mentor, die haar leerlingen als haar eigen kinderen beschouwt. Zo is een aantal van haar leerlingen homo en gaat ze – ook al is ze zelf een zuidelijke conservatief christen – het gesprek aan met de lokale pastoor om haar leerlingen te verdedigen. Regelmatig selecteert ze kinderen met een probleemachtergrond voor haar team, juist om ze structuur, discipline en een toekomstperspectief te bieden. ‘Ik wil dat mijn kinderen zich altijd veilig bij mij voelen, ze mogen zich nooit onveilig voelen want ik zal altijd voor ze vechten.’

Lessen die je van Monica Aldama kunt leren:

Je hoeft geen bitch te zijn om streng te zijn.

Ook met een verzwikte enkel kun je gewoon sporten.

Zorg altijd voor een plan B (Monica’s team bestaat uit 40 cheerleaders, waarvan er 20 op de mat staan. De andere 20 gelden als back-ups en yes, die komen allemaal aan de beurt).

Met rust, reinheid en regelmaat heb je geen therapie meer nodig.

Ook kansloze jongeren hebben talent.

Je kunt ook succesvol zijn als je iets totaal anders dan je studie gaat doen.

Een manicure maakt je hele verschijning beter.

Het is magisch om potentie te zien in iets dat voor anderen onmogelijk en doelloos lijkt.

