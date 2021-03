Monica Geuze vertelt dat ze twee borstvergrotingen onderging

In haar nieuwe boek ‘Unreleased’ deelt Monica Geuze niet alleen ongefilterde foto’s van zichzelf, maar vertelt ze ook wat ze aan haar lichaam heeft laten doen. Het is bekend dat ze lipfillers heeft, maar de influencer blijkt nog veel meer ingrepen te hebben ondergaan.

Zo heeft ze twee borstvergrotingen gehad. In haar nieuwe boek schrijft Monica hoe ze als jong meisje onzeker was over haar borsten en hoe ze als een van de weinige meisjes nog in Hema-topjes rondliep. ‘Ik heb ontzettend veel research gedaan en ben in verschillende klinieken bij diverse artsen op intake geweest. Toch durfde ik steeds niet.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MONICA GEUZE (@monicageuze)

Zwanger

Uiteindelijk zette ze twee maanden voordat ze zwanger werd van Zara-Lizzy de stap. Ze was tevreden met het resultaat, maar ja: toen werd ze zwanger en maakten haar borsten opnieuw een groeispurt door. ‘Ik vroeg me af of er iets fout was gegaan en of ik toch rustiger aan had moeten doen tijdens mijn herstel. Niets was minder waar: ik bleek zwanger.’

‘Loshangend vel versierd met striae’

Na de bevalling kampte de influencer met pijnlijke borsten door de stuwing. Uiteindelijk nam de pijn gelukkig samen met de melkproductie af, maar bleef er van haar borsten vooral ‘loshangend vel versierd met striae’ over. ‘Je kunt je voorstellen: ik was niet blij’, aldus Monica. ‘De huid rondom mijn borsten was dusdanig opgerekt dat mijn implantaten gewoon draaiden als ik voorover of opzij leunde.’ De chirurg noemde het lollig ‘een kiezelsteen in een sok’.

Spijt

In de week dat haar break-up met Lars Veldwijk naar buiten kwam, ging Monica opnieuw onder het mes. Ze schrijft ook dat ze naast de borstvergrotingen haar kaak liet sculpten met fillers. Van haar extreme lipfillers en tattoo’s heeft ze naar eigen zeggen spijt. Die laatste zou ze zelfs het liefst allemaal laten verwijderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Brunopress