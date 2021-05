Dag blonde lokken: Monica Geuze (26) is weer een brunette

Toen Nederland kennismaakte met de toen nog piepjonge Monica Geuze, ging ze door het leven als brunette. Inmiddels is de influencer teruggekeerd naar haar roots en showt ze in haar meest recente vlog haar kersverse bruine lokken.

Monica liet al eerder vallen dat ze overwoog haar lokken weer eens bruin te laten kleuren. Inmiddels heeft ze de daad bij het woord gevoegd en gaat ze wederom door het leven als brunette. De influencer laat in haar vlog weten dat ze in haar nopjes is met het eindresultaat.

‘Ziek om te zien’

‘Oh my god. We hebben een spoeling gedaan. Ik vind het echt gewoon ziek om te zien. Ik vind het echt heel erg mooi. Dat blond was een leuke uitstap, maar ik wil echt weer terug naar deze kleur nu. Permanent. Dit vind ik veel beter bij mij passen.’

Gelijk heeft ze: het bruine haar staat haar inderdaad bijzonder goed.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress