Monica Geuze vertelt openhartig over kinderwens

Monica Geuze en Robbert zijn hartstikke in love. Zo verliefd dat de influencer best een kind met haar niet meer zo heel nieuwe-vlam zou willen. Dat vertelt ze in een interview met Grazia.

Monica neemt nu in haar eentje de opvoeding van dochter Zara-Lizzy op zich. Ze kreeg het meisje met voetballer Lars Veldwijk, die nu in Zuid-Korea zit waardoor alle zorg op Monica’s schouders valt. Gelukkig springt Robbert graag bij. Sterker nog: volgens Monica hebben de twee al een sterke band. ‘Hij is echt méga lief voor haar. Ik had niet durven dromen dat iemand zo lief voor haar zou zijn.’

‘Ik weet waar ik aan begin’

Dat was natuurlijk ook een belangrijk onderwerp voordat de tortelduifjes hun relatie officieel maakten. ‘Toen Robbert vroeg of ik verkering met hem wilde, kwam er bij mij eerst een heel betoog uit: ‘Maar je weet dat ik een dochter heb. Dat betekent dat zij iedere ochtend vroeg wakker wordt en op het bed springt, dat uitslapen er niet in zit en dat je af en toe zal moeten helpen met haar ophalen van de crèche.’ Robbert zei gewoon bij alles: ‘Ik weet waar ik aan begin, ik heb er goed over nagedacht.’ Heel lief.’

Broertje of zusje

Rest dan nog de vraag: zou ze het niet heel leuk vinden om ook een kindje te krijgen met Robbert? Het antwoord daarop is een volmondig ja. ‘Als de relatie met Robbert goed blijft gaan, zou ik Zara-Lizzy voor mijn dertigste wel een broertje of zusje willen geven.’

Bron: Grazia | Beeld: Brunopress