Puur natuur: Monica Geuze laat haar lipfillers verwijderen

Net als een hoop andere influencers en celebrities liet Monica Geuze (24) vier jaar geleden vol overtuiging haar lippen opspuiten voor een beetje meer volume. Nu lijkt ze op een andere gedachte te zijn gebracht en neemt ze een rigoureus besluit: ze laat de lipfillers eruit halen en gaat weer helemaal back to the natural look.

In haar nieuwste vlog maakt Monica bekend dat ze haar lipfillers eruit laat halen. Hoewel het een aantal jaar geleden een grote wens was om haar lippen op te laten spuiten, is ze er toch niet echt tevreden mee. ‘Het lijkt wel of het is gaan ophopen’, vertelt ze.

Lipfillers

‘Het is gewoon niet zoals ik zou willen dat het eruit zou zien.’ Daarom besluit ze de lipfillers eruit te laten halen. ‘Het schijnt wel heel veel pijn te doen, dus dat staat me een beetje tegen. Aan de andere kant was fillers erin laten spuiten ook niet pijnloos.’

Resultaat

Monica neemt haar volgers mee tijdens de behandeling door het kort te filmen. Er wordt een speciale vloeistof in gespoten, waardoor de fillers na twee dagen compleet uit haar lippen verdwenen moeten zijn. Zelf ziet ze een dag later al resultaat. ‘Ik heb het idee dat het al minder is, maar dat zou ook kunnen komen doordat het tussen mijn oren zit.’ Ook laat ze op de binnenkant van haar lippen een grote blauwe plek zien, die na de ingreep is achtergebleven

Benieuwd naar de vlog? Bekijk hem hieronder.

Bron en beeld: YouTube