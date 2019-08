Een match made in heaven: Monica Geuze is de nieuwe presentatrice van ‘Love Island’

Het Instagram-account van ‘Love Island’ weet haar fans goed wakker te schudden deze ochtend. In een nieuwe ‘geheimzinnige’ teaser wordt namelijk de nieuwe presentatrice aangekondigd. Maar wie een beetje bekend is met Monica Geuze, weet het vrijwel zeker. De beelden in de teaser zijn uit haar huis afkomstig.

“Welke speurneus kan raden wie het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ op Videoland gaat presenteren?”, luidt de beschrijving. Waaronder vervolgens de naam van mevrouw Geuze tig keren wordt genoemd.

Hiermee gaat Monic de rol van Holly Brood overnemen, die het eerste seizoen presenteerde. Of Viktor Verhulst nog mee doet als co-presentator is niet bekend. Eerder gaf Peter van der Vorst al aan dat er meer gaat veranderen bij ‘Love Island’. Zo wordt het nieuwe seizoen niet meer uitgezonden op televisie, maar enkel op Videoland. “De relatief jonge doelgroep van Love Island zit niet elke dag stipt om 20.30 uur voor de tv, maar is vooral online te vinden. Dat is de reden dat we het huidige seizoen zowel bij Videoland als RTL 5 aanbieden. Bij Videoland bereiken we onze fans op het moment dat zij dat willen en dat zien we terug in de goede cijfers van dit seizoen. Gezien dit succes is het een logische keuze om dit najaar een exclusieve Videoland-versie van Love Island aan te bieden.”

Het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ gaat in september van start.