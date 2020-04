Een paar weken geleden ging ‘Like Monica’, de realityshow van Monica Geuze (25) niet onopgemerkt van start. Zo kwam haar ruzie met ex Lars Veldwijk (28) aan bod, werd hij na de eerste aflevering overspoeld met haatberichten én vertelde de vlogger over haar nieuwe liefde. Ook liet ze kijkers alvast een glimp van Robbert opvangen – van zijn achterhoofd – maar nu zien we ‘m in vol ornaat.

Nieuwe vriend Monica Geuze

In de eerste aflevering van Like Monica vertelde de vlogger – na een breuk van vijf maanden met Lars – weer aan het daten te zijn. Monica leerde Robbert kennen via datingapp Raya, die alleen leden toestaat die rijk en succesvol zijn.

Familie ontmoeten

Een paar weken later, in het vierde deel van Like Monica, verschijnt de nieuwe vriend van Geuze eindelijk duidelijk ten tonele. Te zien is hoe de 25-jarige zakenman voor het eerst kennismaakt met Matthijs, de broer van Monica.

Zuid-Korea

Tot november 2019 had Monica een relatie met Lars Veldwijk. In november maakten de twee bekend na een relatie van zo’n drie jaar uit elkaar te gaan. Niet veel later koos de voetballer ervoor om zijn sportcarrière te vervolgen in Zuid-Korea en tekende voor twee seizoenen bij een club in Azië. Daarvoor voetbalde hij in Nederland bij Sparta Rotterdam. “Het is zo’n raar en dubbel gevoel”, zei de vlogger eerder over zijn vertrek. “We waren natuurlijk al gewoon uit elkaar, maar hij is wel Zara-Lizzy’s vader. Ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Ik gun Lars zijn carrière en ik hoop dat hij er het beste van maakt daar, maar het heeft natuurlijk wel veel consequenties voor mij en onze dochter.”

Kinderen

Monica en Lars hebben samen een dochter: Zara-Lizzy. Zij kwam in juli 2018 ter wereld. Uit een eerdere relatie heeft Veldwijk nog een zoon: Mason.

