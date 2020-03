Sinds kort heeft Monica Geuze haar eigen programma op Videoland, Like Monica, waar ze vertelt over haar leven. Gek, want de realityster vlogt haar leven toch al? Dat klopt, dus er moet nu natuurlijk ook juice overblijven om de kijkcijfers op videoland omhoog te krikken. En daarom deelt de presentatrice iets wat ze niet gevlogd heeft. Namelijk dat ze als een malle aan het daten is, en haar ex Lars dat niet geinig vindt.

Volgens de 24-jarige vlogger hebben de twee, die samen dochter Zara-Lizzy kregen in 2018, ruzie. “We komen er niet uit. Misschien heeft het tijd nodig, maar nu is het niet gezellig.” De twee maakten in november bekend dat hun relatie voorbij was. Ze gingen niet met ruzie uit elkaar, aldus Geuze. “Ik ga nu verder met m’n leven en dat vindt hij lastig.”

High class daten

Want ‘Mo’ had wel weer zin om zich in het liefdesgedruis te storten. Ze meldde zich dus aan voor de dating-app Raya die alleen leden toestaat die rijk en succesvol zijn. En zo heeft ze Robbert leren kennen. Vriendin Danique Bossers, eigenaresse van kledingmerk Most Wanted vertelt in het programma dat zij Robbert kende doordat hij haar ooit winkelpanden heeft laten zien. Dat doet dus vermoeden dat de nieuwe date van Monica makelaar is.

Ruzie

Dat de realityster ruzie heeft met haar ex terwijl de twee tot nu toe nog prima contact leken te hebben, doet vermoeden dat dit komt doordat Monica weer aan het daten is, dat is in ieder geval wat hij er zelf over zegt: “We zijn nog steeds aan het afspreken. Ik denk dat hij dat wel weet.”

Zielig voor de kleine

Lars woont vanwege zijn voetbalcarrière momenteel in Zuid-Korea. Volgens Monica is hij niet van plan om het komende jaar terug naar Nederland te komen. “Het feit dat je uit elkaar gaat, gun je je kind niet, en zeker niet na zo’n korte tijd. En dat hij weg is, vind ik vooral voor haar erg. Ik red me wel.”

Lees ook: Waarom je de nieuwe serie van Monica Geuze wil kijken

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief