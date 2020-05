De afgelopen tijd zit het Monica Geuze niet echt mee. Haar relatie met Lars Veldwijk ging uit en haar luxe box werd flink afgezeikt op sociale media. Ook op haar realityserie Like Monica kreeg ze bakken met kritiek. In een podcast met Kaj Gorgels vertelt ze nu dat ze geen positief gevoel heeft overgehouden aan de serie.

In de podcast Effe Relativeren van Kaj Gorgels vertelt de 25-jarige vlogger dat ze achteraf had gewild dat er op een rustiger moment in haar leven was gefilmd.

Like Monica

Geuze werd de afgelopen maanden gevolgd door een cameraploeg in tijden dat het in haar privéleven onrustig was. Geuze beëindigde haar relatie met Lars Veldwijk, de vader van haar dochter Zara-Lizzy, en begon een nieuwe relatie.

“Ik heb er geen spijt van (de realityserie, red.), maar ik heb er niet per se een heel positief gevoel aan overgehouden”, vertelt Geuze. Ze zegt veel kritiek gekregen te hebben op de situatie met Veldwijk, maar is van mening dat geen enkele breuk waar kinderen bij betrokken zijn, vlekkeloos gaat.

Een kwetsbaar moment

“Het filmen van de serie begon net in een periode waarin de emoties hoog opliepen. Het was een heel kwetsbaar moment en dat is voor de mensen die de serie maken perfect, maar voor mezelf had ik achteraf liever gehad dat we een paar maanden later waren gaan filmen, toen alles rustiger werd.”

“Dan was het een leuke, gezellige serie geworden over hoe goed het co-ouderschap gaat. Dat is leuker om te laten zien, maar zo is het niet altijd geweest”, besluit Geuze. De serie kwam tot een abrupt einde vanwege de coronacrisis.

Ziel aan de duivel verkocht

Eerder liet Monica al aan haar volgers weten dat ze sommige verhaallijnen aan Videoland heeft verkocht en daarom niet alles kan filmen voor haar eigen vlog. Op social media werd haar verweten haar ziel aan de duivel te hebben verkocht en alles te doen voor geld. ‘Wij zijn je trouwe volgers en je verkiest Videoland boven ons’ klonk het.