Monica Geuze neemt gas terug en stopt even met vloggen

Monica Geuze (25) stopt minimaal een week – “misschien langer” – met vloggen. Dat heeft de ondernemende duizendpoot aangekondigd in haar nieuwste video op YouTube.

Je zou denken dat Monica Geuze na haar cadeaubox-debacle en haar reality tv-flop gewend is geraakt aan de kritiek onder haar video’s en posts. Toch blijkt dat niet het geval. In haar nieuwste vlog laat Monica weten enorm geschrokken te zijn van de reacties onder haar vorige video.

Alles voor de likes

Dat zit zo: trouwe volgers vinden dat de influencer steeds commerciëler wordt in haar vlogs en geen kwaliteit meer levert. Zo zijn mensen de alsmaar terugkerende kookpartijen van – we noemen geen namen – bepaalde maaltijdboxen beu en is er ook de kritiek dat Monica haar verhaallijnen aan Videoland heeft verkocht. Met als gevolg dat ze in haar eigen vlogs eigenlijk geen oprechte updates over haar leven geeft.

“Ik ben zo”

In haar nieuwe vlog vertelt ze: “Ik heb door de jaren heen geleerd niet al te veel aan te trekken van reacties, maar ik wil ook luisteren naar het commentaar – want het is ook mijn werk”, legt ze uit. Toch zijn er veel berichtjes van volgers die kritiek hebben op haar als persoon en die schieten bij de YouTube-ster in het verkeerde keelgat. Monica: “Ik heb geen zin in commentaar over mij persoonlijk: ik bén zo.”

Op de kritiek dat volgers een heel andere Monica in Videoland dan in haar vlogs zien en dat ze vroeger anders was, antwoordt ze: “Natuurlijk ben ik heel erg veranderd. Als jij vier jaar geleden je leven had vastgelegd en je kijkt nu weer, dan ben je ook hartstikke veranderd (…) daar kan ik je echt niet verder mee helpen, dit is wie ik ben”, aldus de influencer.

Subtiele verwijzing naar nieuw platform (…)

Maar commercieel als Monica Geuze is, legt ze uit dat ze dit nieuwe inzicht heeft verkregen op haar nieuwste platform Mind over Madness. Het is dankzij een inspirerende talk – te vinden op haar nieuwste website (…) – dat ze tot de conclusie is gekomen dat ze echt even rust moet nemen. “Ik heb het idee dat er in mijn hoofd heel veel aan het spelen is en dat ik dat negeer en maar door blijf gaan. En dat in combinatie met de comments en de serie – hoe lastig dat is, ik ben gewoon ontzettend toe aan een week even eruit.”

De influencer geeft daarbij aan dat ook de negatieve reacties een grote rol spelen: “Ik trek de comments echt ontzettend aan, ik kan daar echt wakker van liggen. Ik denk dat ik even op de rem moet trappen”. Om die reden komt er aankomende week dan ook geen weekvlog. “Ik neem even een break en ben er weer wanneer het uitkomt en het voor mij goed voelt. Ik heb nu het idee dat ik upload, omdat het móét, maar niet vanuit mijn plezier.” Oké Monica.

Geen ster in excuses

Dat Monica overigens geen held is in excuses maken, begint steeds meer volgers op te vallen. Nu is het de dooddoener ‘Ik ben zo’ die ze eruit gooit, bij het cadeaubox-debacle benadrukte ze dat je ‘niet iedereen tevreden kunt houden’ en dat het ‘echt niet allemaal haar schuld is’.

De reacties zijn er in ieder geval niet minder om. “Neem je je YouTube-kanaal nog wel serieus of staat het op dit moment even op een laag pitje? Zou het best snappen met alle dingen die je ernaast doet! Maar vind het beetje rare tijd iedere keer hoe laat jij je vlogs plaatst..”, lezen we onder haar video.

