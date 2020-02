Monica Geuze reageert op box-ellende: ‘Ik ben een verklaring schuldig’

Toen twee weken geleden de eerste surprise box met ‘Monica’s favourites’ van Monica Geuze bij fans op de mat viel, was een nieuwe trend op YouTube geboren: het filmen van de teleurgestelde reacties op de schamele inhoud van de doos. In haar nieuwste vlog reageert Monica Geuze nu zelf op alle ophef.

Een voucherbon voor drie maanden gratis Videoland, een goedkoop notitieboekje en een doorschijnende kimono van het goedkoopste polyester; de box van Monica viel veel mensen heel erg tegen. Zowel op YouTube als op Instagram en Twitter stroomden de negatieve reacties binnen. Een dag na alle ophef liet Monica al via stories weten dat ze zich bewust was van de klachten, maar ook dat er ‘genoeg mensen wel blij zijn’ en dat ‘mensen altijd iets te klagen hebben.’ Waarschijnlijk kon ze de deceptie toen nog niet goed overzien.

‘Ik ben jullie een verklaring schuldig’

Nu is dat wel anders. In haar nieuwste vlog trapt ze af door te zeggen: ‘Ik voel me echt super kut en ik ben jullie een verklaring schuldig. Ik heb het even van me afgehouden. Niet omdat ik dacht ‘het waait wel weer over’ maar omdat ik wilde dat de Boxing club Zelf ook de tijd had om dingen op te lossen.’

‘Mensen wensen me dood’

Ze vervolgt haar verhaal door te benadrukken hoeveel tijd ze samen met de Boxing Club aan dit project heeft gewerkt en dat er ook echt veel positieve reacties waren. Toch schreeuwt juist de groep met klachten volgens haar het hardst. ‘Je kunt gewoon niet iedereen tevreden houdt, maar ik vind het vooral kut wat voor berichten ik krijg. Mensen schelden me uit voor ‘kankerhoer’ en zeggen dat ik ze uitlach, maar ik vind het super super kut.’

Veel gehoorde kritiek was namelijk dat Monica hiermee makkelijk haar zakken vulde en vast wel weer een nieuwe Chanel-tas zou kopen. Daarover zegt ze: ‘Ik verdien er letterlijk niets aan.’ Toch volgt er niet echt een excuses: ‘Het is niet allemaal mijn schuld en doordat ik het gezicht van de box ben, krijg ik alle shit over me heen. Als er iemand is die zich realiseert dat fokking alles wat ik heb en wat ik doe, ik te danken heb aan mijn kijkers, dan ben ik het wel. Dus daar ben ik iedereen mega dankbaar voor.’

Wie klachten heeft over de box raadt ze aan contact op te nemen met de Boxing Club.

The Boxing Club

Ook the Boxing Club zelf reageert op alle ophef. Volgens het bedrijf, die voor de mysterybox met Monica Geuze in zee ging, is de kritiek niet terecht. Tom Kwant, die achter het bedrijf zit, zegt dat alle producten samen ruim een waarde van 300 euro halen. ‘Het was onze eerste box, dus we pakten juist groots uit.’ Ook Kwant benadrukt dat er ook positieve reacties zijn, volgens hem is 95 procent van de klanten tevreden.

Lees ook:

Lars Veldwijk geeft eerste reactie op breuk met Monica