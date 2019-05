Monica Geuze spreekt voor het eerst openhartig over moeizame band met vader

Zet twee BN’ers bij elkaar in de auto, laat ze over gevaarlijke wegen rijden en voilà, ze spreken openhartig over onderwerpen die in andere gesprekken niet eens aan bod komen. Na Susan Visser – die openhartig en vooral mooi sprak over haar overleden echtgenoot – vertelt ook Monica Geuze over een pijnlijke gebeurtenis binnen de familie: het contact met haar vader dat jarenlang slecht is geweest.

In de vlogs van Monica wordt sinds een tijdje haar vader weer af en toe genoemd. Dat is wel eens anders geweest, want de YouTuber heeft jarenlang bijna geen contact gehad met haar vader. In het programma de Gevaarlijkste Wegen van de Wereld, waarin ze samen met Remy Bonjaski de wegen van Oeganda trotseert, doet ze hierover een boekje open. Haar vader scheidde namelijk van haar moeder toen Monica achttien jaar was. Tevens de leeftijd dat Monica uit huis ging en dat maakte het allemaal niet makkelijker: ‘Als ik terugging naar huis, was het ineens dat je moet kiezen tussen je vader of moeder.’

Tot de scheiding had Monica een goede band met haar vader, maar toen hij al snel een nieuwe vriendin had, speelden schuldgevoelens haar parten. ‘Ik nam het hem heel erg kwalijk toen en toen heb ik besloten dat contact te verbreken,’ legt ze uit in de Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. ‘Ik vond het gewoon zielig voor mijn moeder.’ Maar ook de band met haar moeder werd er helaas niet beter op. ‘Als mijn moeder en ik vijf minuten met elkaar in een ruimte zijn, komt er gewoon wrijving.’

Toch veranderde dit vorig jaar toen Monica haar eigen gezinnetje startte en zwanger was van haar eerste kindje. ‘Ik wil haar niet haar opa en oma ontnemen, omdat ik moeite heb met het feit dat mijn vader vroeger is weggegaan.’

Bron: RTL Boulevard