Monica Geuze over stalker: ‘voor hetzelfde geld stond hij wel ineens voor mijn deur’

Monica Geuze is een van de bekendste influencers van Nederland. Een half miljoen abonnees op YouTube kijkt wekelijks weer uit naar een nieuwe vlog over het leven van de realityster. Maar aan die bekendheid zitten soms ook negatieve kanten. Zo vertelt ze aan Andy van der Meijde over een heftige ervaring met een stalker op Instagram.

In de YouTube-serie ‘Bij Andy in de Auto’ vertelt de vlogster over de ingrijpende gebeurtenis.

Monica Geuze over haar stalker

Andy vraagt Monica hoe ze met haar bekendheid omgaat en of ze wel eens te maken heeft gehad met een opdringerige fan of een stalker. Daarop antwoordt de influencer dat ze laatst nog in aanraking gekomen is met een stalker. ‘Ik heb wel laatst iets heel bizars meegemaakt op Instagram’, vertelt Monica. ‘Er was een of andere gozer die mij denk ik wel 120 berichten per dag stuurde.’

Dreigende teksten

De stalker stuurde teksten als ‘ik kom je halen’, vertelt ze. ‘Op een gegeven moment ben ik naar de politie gegaan. Hij bleek al in een soort van inrichting te zitten’, vervolgt ze. ‘Voor hetzelfde geld stond hij wel ineens voor mijn deur.’ Uiteindelijk heeft de politie de man aangesproken op zijn gedrag. ‘Hij was heel erg geschrokken en vertelde dat het nooit zijn bedoeling is geweest.’

Bron: YouTube | Beeld: Brunopress