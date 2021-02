Hoewel influencers wel degelijk een voorbeeldfunctie hebben, vindt Monica Geuze dat ze wat corona betreft geen voorbeeldfunctie heeft. ‘Nou, ik vind mezelf geen voorbeeld. Maar ik denk wel dat ik er rekening mee moet houden wat ik wel en niet post’, vertelt ze in een interview met Glamour.

Waar Geuze in de eerste lockdown iedereen opriep binnen te blijven, is ze qua mening flink bijgesteld. Ze ziet nu de gevolgen voor de economie en daardoor is dat gevoel minder. ‘Over die hashtag #ikdoenietmeermee valt genoeg te zeggen’, vertelt ze. ‘Ik bedoel: kritisch zijn is altijd goed, maar dit vond ik niet heel verstandig.’

‘Ik weet niet of het goed is om je te laten vaccineren’

Wanneer wordt gevraagd of ze eventueel een vlog zou wijden aan het laten inenten met het coronavaccin, zegt ze zich niet geroepen te voelen. ‘Ik weet zelf niet eens of het goed is om je te laten vaccineren, dus zou ik dan positief of negatief iets kunnen betekenen?’, vraagt ze zich af. De influencer wil dan ook graag eerst weten of het vaccin schade kan aanrichten. ‘Sommigen zeggen: ja, je vreet ook elke dag een frikandel, dat is ook slecht voor je. Maar dat wéét je inderdaad en dan is dat een bewuste keuze.’

