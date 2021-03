We hebben net een seizoen van Temptation Island: Love or Leave achter de rug, maar er staat alweer een nieuw seizoen voor de deur. Dit keer werkt RTL weer samen met het Belgische Play5 voor een seizoen met Nederlanders én Belgen. Voor dit nieuwe seizoen is ook een nieuw presentatieduo geboren: Monica Geuze en Viktor Verhulst. Dat maakte Play5 zojuist bekend.

Nieuw seizoen Temptation Island

Volg jij het nog? Eerst presenteerden Rick Brandsteder en Annelien Coorevits de versie met Nederlanders en Belgen. Van hen nemen we nu afscheid. Maar de VIPS-versie wordt dan weer gepresenteerd door Yolanthe Cabau en Kaj Gorgels. Maar Kaj zagen we bij Love or Leave dan weer met Monica. En Monica gaat het dus nu doen met Viktor, die we weer kennen van Love Island, wat hij met Holly Brood presenteerde. Confusing!

In het najaar te zien

Viktor zal zijn nieuwe vriendin een paar weken moeten missen komende zomer en Monica zal Zara-Lizzy en Robert opnieuw thuis achter moeten laten. Komende zomer wordt het nieuwe seizoen namelijk opgenomen ergens op een tropische plek in Europa. Er zullen weer vier koppels meedoen, waarschijnlijk twee Nederlandse en twee Belgische stellen. Play5 heeft bekend gemaakt dat zij het nieuwe seizoen in het najaar uitzenden, dus wij verwachten dat het dan ook op Videoland zal verschijnen. Meedoen aan dit nieuwe seizoen? Dat kan nog! De inschrijvingen zijn geopend.

Viktor heeft er zin in

Aan het Belgische TVvisie laat Viktor weten dat hij zin heeft in de opnames: ‘Temptation Island is al sinds jaar en dag een iconisch programma op de Vlaamse televisie, een programma waarvan ik alle voorgaande reeksen op de voet heb gevolgd. Uiteraard ben ik blij de honneurs te mogen waarnemen van deze bijzondere versie van het liefdesspel waar een nieuwe rol voor de singles is weggelegd.’

Love or Leave

Wij hebben al een seizoen van Temptation Island: Love or Leave kunnen zien, maar voor de Belgen is deze versie nieuw. ‘In de vorige Temptation Island versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven, nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een serieuze relatie. Samen met de ravissante Monica plannen we er een mooi seizoen van te maken’, aldus Viktor.

Wij hebben er zin in! Al gaan we Rick met zijn bezwete shirts en sarcastische opmerkingen en Annelien met haar veelzeggende blikken stiekem wel missen.

