Je kunt veel over Monica Geuze zeggen, maar een ding is zeker: de vlogger heeft het hart op haar tong. Via Instagram Stories laat ze tierend weten dat ze woest is op degene die privéfoto’s van Zara-Lizzy heeft verspreid.

Een dingetje alleen: ze weet niet precies wie de boosdoener is.

Afgeschermd account

Sinds een jaar houdt de 25-jarige moeder haar dochtertje bewust uit beeld. Om haar inner circle tóch op de hoogte te houden van Zara-Lizzy, besloot ze een afgeschermd account te maken waarop ze privéfoto’s van de dreumes deelde. Dat leek een tijd goed te gaan, tot Geuze plots berichtjes ontving waarin mensen haar mededeelden dat iemand de privéfoto’s van haar dochter verspreidt op sociale media. ‘Ik vind dit echt walgelijk’, laat ze weten via haar stories.

Via de inmiddels verwijderde stories laat ze weten: ‘Zo kwalijk vind ik dit. Dat er iemand in die kleine groep die haar ‘mag’ volgen, screenshots maakt en foto’s verspreidt, vind ik echt walgelijk. Naar mijn idee zijn dit de mensen die ik kan vertrouwen en zo voelt dat nu dus absoluut niet.’

Gouden tip

En ze laat het er niet bij zitten: Monica wil tot op de bodem uitzoeken wie er achter het verspreiden van de foto’s zit. Om die reden looft ze zelfs een beloning uit voor de persoon met de gouden tip. ‘Of die persoon moet uiteraard de ballen hebben om mij te laten weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Toch denkt ze dat de kans klein is dat de ‘dader’ zich bij haar komt melden. ‘Het feit dat er ook een naam is weggekrast in het screenshot geeft mij het gevoel dat diegene weet dat dit niet de bedoeling is en dat hij zo niet is te traceren en dat vind ik bijzonder kwalijk. Als ik zie hoe snel zoiets zich verspreidt, ben ik ook erg benieuwd hoe snel het lukt om te achterhalen via wie dit komt’, sluit ze haar bericht af. Kort daarna zijn de stories verwijderd.

Zara-Lizzy

Monica verwelkomde in 2018 samen met ex-vriend Lars Veldwijk dochter Zara-Lizzy. Afgelopen zomer mocht Zara-Lizzy alweer twee kaarsjes uitblazen.