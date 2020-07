Maandenlang hield Monica Geuze (25) haar nieuwe liefde uit beeld. Maar dat is nu verleden tijd: met een heuse koppelfoto maakt de vlogger haar relatie insta-official.

Monica Geuze heeft een pittig jaar achter de rug. Haar relatie met de vader van haar kind liep stuk en de zorg voor Zara Lizzy (1) rust voornamelijk op haar schouders, ze kreeg te maken met meerdere zakelijke missers en bergen kritiek, door de coronacrisis werd haar docuserie voor Videoland on hold gezet én na negatief commentaar heeft ze besloten even niet meer te vloggen. Gelukkig is het niet enkel kommer en kwel: Monica is weer gelukkig in de liefde en denkt zelfs de ware te hebben gevonden.

Monica en Robbert

Woensdag 8 juli krijgt de docuserie Like Monica eindelijk een vervolg. In de eerste aflevering zien we dat de influencer, ruim een half jaar na de breuk met haar voetballer Lars Veldwijk, dolgelukkig is met Robbert. Hij kwam afgelopen april al vluchtig voorbij in de toen voorlopig laatste aflevering van haar serie en duidelijk wordt nu dat hun prille relatie de coronacrisis heeft overleefd.

Hij is de ware

“We begonnen elkaar steeds meer te zien en toen kwam de lockdown. En toen hadden we zoiets van, het is dan wel erg ongezellig om niet samen te zijn. Het is echt heel raar, maar we zijn sindsdien vrijwel iedere dag samen geweest en hebben elkaar slechts twee dagen niet gezien”, vertelt Monica, die instant begint te stralen als ze over hem begint. “Er zijn zoveel mensen die dat nooit in hun leven mee gaan maken. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt, maar als ik hem een knuffel geef dan weet ik gewoon: dit is het.”

‘Instagram official’

Inmiddels kunnen we niet meer zeggen dat Monica ‘aan het daten’ is. Robbert heeft inmiddels officieel gevraagd of zij z’n vriendin wil zijn. Sinds 24 maart is het écht ‘aan’. Nu dat grote nieuws er eindelijk uit is, vond Monica het ook tijd om de relatie Instagram official te maken. Woensdag deelt de Love Island-presentatrice een eerste foto samen met Robbert, die zelf onvindbaar is op sociale media. In het bijschrift staat enkel een veelzeggend hartje.

Liefde van Lars

In de nieuwste aflevering van de docuserie is verder te zien dat na een hoop verdriet de band tussen Monica en ex Lars verbeterd is. “Lars en ik hebben natuurlijk onze issues gehad, maar op dit moment zit het helemaal goed en daar ben ik wel echt blij mee. Ik heb ook het idee dat we op een veel respectvollere manier met elkaar omgaan en dat-ie mij meer waardeert.”

Drukke tijden

Ook zien we hoe het is om de eigenwijze Zara-Lizzy na maanden samen thuis eindelijk weer naar het kinderdagverblijf te brengen én krijgt Monica de schone taak om de babyshower van haar vriendin en businesspartner Danique te organiseren. Last but not least is ze tijdens het thuiszitten druk in de weer geweest met ontwikkelen van een eigen cosmeticalijn.

Van Like Monica verschijnt vanaf nu weer iedere woensdag een nieuwe aflevering op Videoland.