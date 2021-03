Monique deelt foto van zoontje na de breuk met André

Het nieuws van de dag: André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) zijn (alweer) uit elkaar. Deze foto die Monique deelt lijkt de breuk te bevestigen.

Monique plaatst namelijk een foto met zoontje Dré en schrijft: ‘Onvoorwaardelijk ♡.’ Opvallend is natuurlijk dat de zanger op deze foto ontbreekt. Daarmee zegt één beeld eigenlijk meer dan duizend woorden.

Reacties

Westenberg ontvangt veel steun in de reacties. Zo laat William Rutten weten: ‘Nothing else matters! ❤️’. Voormalig schoonzus Roxeanne laat twee hartjes achter onder de post van Monique.

Liefdesbreuk

De verloving is verbroken en de zanger heeft de gezinsvilla verlaten. Dat bevestigt een betrouwbare bron aan weekblad Story, dat de onverwachte liefdesbreuk, die definitief is, vandaag onthult. Waarom het koppel niet langer samen is, is niet duidelijk. Duidelijk is in ieder geval dat een bruiloft er niet meer in zit. En daarmee is de bom definitief gebarsten.

