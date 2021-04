Is het uit tussen MAFS-Monique en nieuwe vlam? Verwijderd uit haar leven

Hoewel Monique en Aron uit MAFS tóch de scheiding indienden, bleven de twee goede vrienden. Al de hoop op een liefdeshereniging was vervlogen toen de blondine een nieuwe vlam aan de haak sloeg. Maar is het nu alweer over en uit tussen de twee?

Monique liet begin deze maand weten op Instagram weer gelukkig te zijn in de liefde. ‘Ik ben happy en wil jullie voorstellen aan de man die dat teweegbrengt, de man die mij laat lachen, liefde laat voelen zoals het bedoeld is’, schreef de blondine.

MAFS Monique

Toch lijkt de kandidaat aan het trouwprogramma de beste man volledig verwijderd te hebben uit haar leven. Alle foto’s met haar nieuwe vlam zijn verdwenen van haar Instagrampagina én – misschien nog wel opvallender – ex-liefje Aron maakt ineens zijn opwachting. Interessant, interessant…

‘Hoe MAF(S)?’

Monique post een gezellige foto met haar voormalig echtgenoot en laat weten: ‘Onverwachts VISITE … Hoe maf(s) is dit 😊 ?’ Een volger merkt op: ‘Liefde kun je niet afdwingen, maar als ik jullie samen zie, denk ik altijd: ah fijn, zo klopt het weer! Das pas maf 😂.’ Of ze het inderdaad weer samen proberen of slechts om vriendschap gaat, is niet duidelijk.

Raadsel

Toch staan sommige fans ook wel voor een raadsel. ‘En waar is de andere knappe man gebleven eigenlijk 😅 🙈 zie geen foto meer? 😢’, vraagt een ander zich af. Veel mensen sluiten zich hier in de reacties bij aan en vroegen zich dit ook al af. ‘Aangezien er niet één foto meer van hen te zien is… 🤔. Dan weet je het antwoord al wel 🤪’, concludeert iemand. Wat er precies gaande is, blijft nog een raadsel.

Bron: Superguide | Beeld: RTL