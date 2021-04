Ondanks breuk met André: ‘zussen’ Monique en Roxeanne hebben elkaar gevonden

Samen met hun mannetjes en Roxeanne haar verloofde Erik Zwennes, gingen de twee eropuit. ‘Op de boerderie 👨🏼‍🌾’, laat Monique dan ook weten bij het gezellige familiekiekje (waarop André overigens de grote afwezige is).

Neefjes

Ook de zangeres deelt een foto van de twee neefjes en laat slechts weten: ‘🔗❤️.’ Hierop reageert Monique: ‘Zo’n fijne middag met jullie gehad ❤️.’ Ook André besluit van zich te laten horen. Zijn zus kan rekenen op heel wat emoji’s met hartjesogen.

Samenwonen

Sterker nog, het boerenleven lijkt Westenberg zo goed te bevallen, dat ze later wel met z’n allen daar wil samenwonen. In haar Instagram Stories merkt ze nog op: ‘Laat ze maar vast goed oefenen voor als we later met elkaar op een boerderij wonen.’

‘Zussen’

Roxeanne vertelde eerder over haar band met haar voormalig schoonzus: ‘Ik kan ook ongelooflijk goed met Monique: het is niet alleen een zus, maar ook een vriendin. En dat is gewoon heel erg fijn.’

Bron: Shownieuws | Beeld: Peter Smulders